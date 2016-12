Obergrafschaft

Isterberg: Feuerwehr löscht brennenden Müll

Einen Haufen Müll am Wertstoffhof Isterberg löschte die Feuerwehr. Foto: Christian Schock

Einsatz für die Feuerwehr Isterberg am Freitagnachmittag: Dort brannte ein Container mit Abfall.

fsu Isterberg. Die Feuerwehr Isterberg rückte Freitagnachmittag gegen 16 Uhr zu einem Brand auf dem Wertstoffhof in Isterberg aus. Ein Mitarbeiter des Betriebes hatte zuvor an einem der Container Rauch entdeckt. Mithilfe eines Lastwagens wurde der entsprechende Behälter an einem sicheren Platz entleert.

Die Kameraden der Wehr zogen den Müll auseinander und löschten die Flammen. Bei dem Vorfall verletzte sich niemand, es entstand auch kein Sachschaden.