Ist die Bundesliga noch für Überraschungen gut?

Bayern München ist Meister, der HSV krebst am Tabellenende rum und steigt nie ab – die Fußball-Bundesliga erweckt oft einen statischen Eindruck. Ist das wirklich so oder gibt es in der Liga noch Überraschungen?

Umfrage Ist die Fußball-Bundesliga noch für Überraschungen gut? Ja Nein Weiß ich nicht 54% Ja 41% Nein 5% Weiß ich nicht 86 abgegebene Stimmen Sie möchten Ihre Meinung begründen? Nutzen Sie dazu gerne weiter unten unsere Kommentarfunktion. Das Abstimmungsergebnis erscheint in den GN am kommenden Sonnabend.

