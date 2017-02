Nordhorn

Internetsystem soll Patientenversorgung verbessern

Bei einem medizinischen Notfall die geeignete Klinik zu finden, kann mitunter zur Herkulesaufgabe werden. Das System „Ivena“ soll die Suche beschleunigen, indem es im Rettungswagen bereits freie Krankenbetten anzeigt.

Nordhorn/Meppen. Bis vor drei Monaten war die Notfallrettung in der Grafschaft und dem Emsland mit vielen Telefonaten verbunden: Die Rettungskräfte riefen bei der Leitstelle in Nordhorn oder Meppen an, und erkundigten sich, in welches Krankenhaus sie ihren Patienten bringen können. Die Leitstelle fragte beim Krankenhaus an, ob die Betten auch tatsächlich frei sind. Schließlich telefonierte die Besetzung auf dem Rettungswagen mit dem Krankenhaus, um die Behandlung des Patienten vorzubereiten.

Mit dem neuen internetbasierten System „Ivena“ fällt ein Großteil dieser Telefonate weg. „Ivena“ steht für „Interdisziplinärer Versorgungs-Nachweis“. Statt zum Hörer zu greifen, geben die Notärzte und Rettungssanitäter auf einem Bildschirm ein, was für einen medizinischen Notfall sie haben – beispielsweise einen Herzinfarkt oder einen Unfall mit mehreren Verletzungen. Daraufhin zeigt das System an, welches der sieben Krankenhäuser im Leitstellenverbund der Grafschaft und dem Emsland sie mit ihrem Patienten anfahren können. Dazu gehört neben der Euregio-Klinik in Nordhorn auch das Bonifatius-Hospital in Lingen, das Elisabeth-Krankenhaus in Thuine, das Hümmling-Hospital in Sögel, der Ludmillenstift in Meppen, das Marien-Hospital in Papenburg sowie das St.-Vincenz-Hospital in Haselünne. Die Rettungsleitstellen in Nordhorn und Meppen behalten als Kontrollorgan den Überblick. In der Zwischenzeit kann die Klinik Behandlungsräume vorbereiten und die entsprechenden Fachärzte informieren. Eine mündliche Patientenübergabe bleibt weiter notwendig.

Stefanie Geiger, Fachbereichsleiterin für Sicherheit und Ordnung beim Landkreis Grafschaft Bentheim, verspricht sich von dem Internetsystem einen „großen Schritt hin zu einer noch besseren Patientenversorgung.“ Die Krankenhäuser speisen das System mit Daten über ihre Bettenkapazitäten, welche medizinische Versorgung sie leisten können und welche Instrumente gewartet werden oder kaputt sind.

Innovativ und transparent

Dr. Wolfgang Hagemann, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes beider Landkreise, ist sich sicher: „Das ist eine echte Innovation.“

Für die Krankenhäuser habe das System neben dem organisatorischen Nutzen auch betriebswirtschaftliche Vorteile. „Ivena“ zeigt an, welche Abteilungen stark ausgelastet sind. „Dadurch lässt sich beispielsweise Personal besser verteilen“, sagt Hagemann.

Datenschutzrechtliche Bedenken räumt der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes aus: Personenbezogene Daten wie Namen oder Wohnorte werden nicht erfasst. Einzig der medizinische Notfall, das Alter und die Dringlichkeit werden eingegeben, so Hagemann. Für den Fall, dass die „Ivena“-Server ausfallen, könne man immer noch auf Telefon und Funkgerät zurückgreifen und direkt in der Leitstelle anrufen.

In Hessen wird „Ivena“ bereits genutzt. In Niedersachsen gehören das Emsland und die Grafschaft zu den insgesamt fünf Regionen, die das System als Pilotprojekt testen. Diese Probephase läuft noch bis Ende des Jahres. Bereits nach den ersten drei Monaten ziehen die Beteiligten beider Landkreise ein positives Resümee und sind sicher, dass „Ivena“ in Niedersachsen ebenfalls flächendeckend eingeführt wird.