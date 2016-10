Obergrafschaft

Infoveranstaltung in Schüttorf über Atomanlagen

Der Arbeitskreis Umwelt Schüttorf lädt zu einer Informationsveranstaltung am kommenden Montag über die Atomanlagen in Lingen ein. Gerade die Brennelementefabrik bereitet den Atomkraftgegnern große Sorgen.

gn Schüttorf. Im Bürgerzentrum „Alte Kirchschule“, Kirchgasse 2, in Schüttorf wird am Montag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr Matthias Eickhoff vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen im Vorfeld der überregionalen Anti-Atom-Demonstration in Lingen über das noch laufende Atomkraftwerk „Emsland“ sowie die Brennelementefabrik in Lingen informieren. Veranstalter ist der Arbeitskreis Umwelt Schüttorf. Die Demo in Lingen ist für Sonnabend, 29. Oktober, geplant.

In der bundesweit verbreiteten Tageszeitung taz aus Berlin wurde Lingen vor Kurzem als „letzte Festung der Atomindustrie“ bezeichnet. „Aber warum müssen wir in der Grafschaft Bentheim darüber sprechen? Bei einem Reaktorunfall in Lingen müssten große Teile der Grafschaft, so auch Schüttorf, evakuiert werden. Es gibt derzeit keinen aktuell überarbeiteten Katastrophenschutzplan, das ist ein politischer Skandal! Wohin würden die Grafschafter evakuiert? Warum werden keine Jod-Tabletten an die Haushalte verteilt? Aber das alternde AKW von RWE soll dennoch noch bis 2022 weiterlaufen“ heißt es in der Ankündigung. Dabei gebe es längst Alternativen für das AKW in Lingen.

Fast täglich rollen zudem Uran-Transporte durch die Grafschaft von oder nach Lingen, Gronau und Almelo. Durch den Betrieb der Uranfabriken in der Nachbarschaft werde dauerhaft weiter Atommüll produziert. Mit Brennelementen von Areva/ANF aus Lingen würden zum Beispiel die gefährlichen Pannen-Reaktoren in Belgien und Frankreich am Laufen gehalten. Die Urananreicherung in Gronau beliefert auch die Brennelementefabrik Lingen. „Beide Atomanlagen sind jedoch vom Atomausstieg bislang ausgenommen“, heißt es von den Veranstaltern, dem Arbeitskreis Umwelt Schüttorf.

Bestimmt haben viele Bürgerinnen und Bürger Fragen zu dem Thema. Der Arbeitskreis Umwelt Schüttorf freut sich auf eine interessante Informationsveranstaltung und Diskussion, in deren Anschluss Absprachen zur gemeinsamen Fahrt nach Lingen am 29. Oktober zu der großen Demonstration unter dem Motto „Atomkraft jetzt den Saft abdrehen! Uranfabriken schließen!“ getroffen werden können.