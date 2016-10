Obergrafschaft

In Ochtrup finden Kinder mit FAS ein Zuhause

Wenn Mütter in der Schwangerschaft Alkohol trinken, kann das Folgen für das Kind haben. In Ochtrup hat das Eyladuswerk eine Intensivwohngruppe aufgebaut, in der Betroffene mit dem fetalen Alkoholsyndrom betreut werden.

Gildehaus/Ochtrup. Ein Paar verbringt einen netten Abend beim Italiener. Die Frau trinkt zum Essen einen halben Liter Wein und nachher noch einen Kräuterlikör. Nichts Besonderes. Sie geht mit gut einem Promille Alkohol im Blut nach Hause. Kein Problem – eigentlich. Das könnte es aber werden, wenn besagte Frau nicht weiß, dass sie schwanger ist. Denn die Auswirkungen auf das ungeborene Kind sind dramatisch: Während die Mutter je nach Konstitution etwa zwölf Stunden braucht, um den Alkohol abzubauen, dauert es für das Kind acht Mal so lange.

Ungeborene trinken mit

„Für das Ungeborene und seine Entwicklung bedeutet es, dass es circa vier Tage unter Alkoholeinfluss steht“, erklärt Ralf Neier. Der 50-Jährige ist Sozialarbeiter in der Intensivwohngruppe des Eylarduswerkes, die seit Februar dieses Jahr auf dem Hof Seggert am Kreuzweg eingerichtet ist (die GN berichteten). Er kennt die Schädigungen, die Alkoholkonsum während der Schwangerschaft auslösen können. Neier bekommt sie täglich zu spüren, wenn er mit den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Einrichtung zu tun hat, von denen die Hälfte das sogenannte fetale Alkoholsyndrom (FAS) hat.

Aufklärungsarbeit

„Etwa die Hälfte der Bevölkerung hat keine Ahnung, was es damit auf sich hat“, weiß Neier aus seiner Erfahrung. Für ihn noch viel erschreckender ist allerdings die Tatsache, dass auch viele Fachkollegen, sprich Hebammen und Ärzte, sich nicht mit FAS auskennen. Da werde Schwangeren dann durchaus mal ein „Prosecco für den Kreislauf“ oder „ein Glas Wein zum Einschlafen“ empfohlen. So etwas macht Ralf Neier wütend. Zwar sei die Verstoffwechselung von Alkohol sehr individuell, doch es gebe keine wissenschaftliche Mengenangabe, bei der schwangere Frauen sicher sein könnten, dass keine Schädigung eintrete. „Das Gehirn ist ein Aufbauorgan. Wenn an einem Tag die Zellteilung oder ein anderer Schritt der Entwicklung aufgrund von Alkohol nicht richtig funktioniert, fehlt das später einfach. Das Gehirn ist dann irreparabel geschädigt“, erklärt der Experte die Problematik.

Ralf Neier will jedoch nicht nur mit erhobenem Zeigefinger dastehen. Vielmehr möchte er Prävention betreiben und Frauen für das Thema sensibilisieren. „FAS-Kinder“, so sagt er, „können in 80 Prozent der Fälle kein selbstständiges Leben führen.“ Ganz konkret bedeutet das: Die Vernetzung der beiden Hirnhälften ist bei FAS-Kindern nicht so, wie sie sein sollte. Ein Beispiel: die Sprache. „Kinder mit FAS sind oft in der Lage sich sehr gut auszudrücken“, erzählt Ralf Neier von der hohen Sprachkompetenz. Gleichzeitig können die Wahrnehmungsfähigkeit und damit auch das Sprachverständnis beeinträchtigt sein.

Kinder mit FAS sind oft weniger aufnahmefähig. „Da fehlen einfach die Synapsen, die Hirnhälften haben keinen Zugriff aufeinander“, versucht der 50-jährige Sozialarbeiter das Problem näher zu erklären. Auch die Wahrnehmung von Emotionen und das Gedächtnis vieler FAS-Kinder seien geschädigt. „Wenn es beispielsweise Ärger in der Schule gab, können sie dieses Problem nachmittags nicht mehr mit dem Kind klären“, erzählt der Sozialarbeiter aus dem Alltag in der Intensivwohngruppe am Kreuzweg. Denn die Geschehnisse des Vormittags seien längst nicht mehr im Gedächtnis des Kindes gespeichert. „Da läuft man mit gängigen Erziehungsmethoden vor eine Wand“, stellt Ralf Neier klar.

Lange Wartelisten

Aus diesem Grund stießen viele Eltern und auch Pflegefamilien an ihre Belastungsgrenzen. Hinzu kommt, dass es kaum Beratungsstellen gibt. „Der Bedarf ist riesig“, weiß Ralf Neier. Hilfe gibt es bisher nur bei wenigen Stellen, unter anderem bei der FAS-Ambulanz in Walstedde, in einer Beratungsstelle in Berlin und eben bei der FAS-Beratungsstelle des Eylarduswerkes.

Allein für 2015 hatte die Intensivwohngruppe in Ochtrup 75 bundesweite Anfragen. Und auch für den geplanten Apartment-Bereich im Obergeschoss des Hofes, in dem ab 2017 junge Erwachsene nach einem Trainingskonzept leben sollen, gibt es bereits eine Warteliste. Mehr als fünf junge Menschen werden dort aber keinen Platz finden.

Viele Neudiagnosen

Insgesamt gibt es in Deutschland circa 250.000 Betroffene. Jedes Jahr kommen 2500 Neudiagnosen hinzu. Bei vielen bleibt FAS lange unerkannt. „Der Weg bis hin zur Diagnose ist lang und manche Familie zerbricht daran“, weiß Ralf Neier. Das Wissen über die Symptome der Behinderungsform FAS ist auch bei Ärzten, Mitarbeitern der Jugendämter oder in der Jugendhilfe noch nicht so weit verbreitet. Zur Unterstützung der notwendigen Aufklärung reist Ralf Neier neben seiner Arbeit in der Intensivwohngruppe deshalb durch das Land und referiert zu dem Thema. Manchmal begleitet ihn eine junge Frau, die in der Einrichtung lebt. „Sie kann mittlerweile ganz gut erklären, welche Probleme sie hat“, sagt der Sozialarbeiter.

Leben als Chaos

Doch für Menschen mit FAS stelle jegliche Abweichung von der Norm ein Problem dar. „Ihr Toleranzbereich ist sehr schmal“, weiß Ralf Neier aus seinem täglichen Umgang mit den FAS-Kindern. Eines von ihnen hat sein Leben einmal als großes Chaos beschrieben – gutes und schlechtes Chaos – aber eben immer Chaos.