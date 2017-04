Region

In Enschede neuerdings an Feiertagen shoppen

In der Innenstadt von Enschede kann in diesem Jahr zum ersten Mal auch feiertags geshoppt werden. Die Geschäfte öffnen auch an Ostermontag, Himmelfahrt und Pfingstmontag.

gn/fsu Enschede. An Ostermontag, 17. April, Christi Himmelfahrt, 25. Mai, und Pfingstmontag, 5. Juni, kann von 12 bis 17 Uhr erstmals in der Enscheder Innenstadt eingekauft werden, berichtet die niederländische Tageszeitung „Tubantia“. Auch der Königstag, 27. April, zählt dazu. Die Initiative für die zusätzlichen Einkaufstage hat der Dachverband „Winkelhart Enschede“ übernommen. „Warum sollen die Einkaufszentren öffnen und die Geschäfte in der Innenstadt nicht?“, fragt Jeroen Visser, Vorstandsmitglied von Winkelhart. Er geht davon aus, dass die Einkaufsmöglichkeiten an Feiertagen ein Dauerbrenner werden können. Nur der Zweite Weihnachtstag sollte „heilig gehalten“ werden. Die 120 Mitglieder des Verbands sollen selbst darüber entscheiden, ob sie an den vorgeschlagenen Feiertagen öffnen wollen. Den Reaktionen der Kaufleute zufolge geht Visser davon aus, dass die Mehrheit mitmachen wird.

