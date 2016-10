Grafschafter Schaufenster

Immer frischer Fisch

Am 3. Mai haben Jos und Jacqueline Genegel in Emlichheim an der Dorfstraße 34 ihren neuen Fischimbiss eröffnet und damit das kulinarische Angebot in der Gemeinde erweitert.

gn Emlichheim. Die beiden Niederländer wohnen seit über sieben Jahren in Emlichheim. Der neue Imbiss ist ein Garant für hochwertige Qualität. Neben den Spezialitäten Backfisch und Kibbeling stehen die leckeren Holländischen Pommes und viele weitere Köstlichkeiten auf der Karte, die sich stets erweitert. Außerdem werden Fischplatten und auch Grillspezialitäten angeboten. Die Gäste können ihre Snacks direkt vor Ort auf der Terrasse oder im Innenbereich zu sich nehmen oder auch mitnehmen. Geöffnet ist immer dienstags bis samstags von 11 bis 19.30 Uhr sowie sonntags von 16 bis 19.30 Uhr.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen