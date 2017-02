Nordhorn

Imkern findet immer mehr Freunde

Das Interesse am Imkern wächst: Auch im Tierpark haben Imkerlehrgänge Tradition. Seit 2002 bildet der Imkerverein Nordhorn dort jedes Frühjahr eine neue Generation Imker aus.

Nordhorn. Vorbei an Königspython und Gespenstschrecken geht es in den modern eingerichteten Schulungsraum, der sich pünktlich um 19.30 Uhr schnell füllt. Seit Jahren verzeichnet das Angebot des Nordhorner Imkervereins einen stetig wachsenden Andrang, zum aktuellen Jahrgang haben sich rund 50 Teilnehmer angemeldet. „Das ist für uns ein neuer Rekord“, freut sich Rainer Drescher, Lehrgangsleiter und Erster Vorsitzender des Imkervereines. Besonders erfreulich ist: Die Teilnehmer sind im Durchschnitt jünger geworden, was sich positiv auf die Altersstruktur des Vereins auswirkt. An zehn Abenden wird Wissen rund um die Honigbiene vermittelt – beispielsweise die Lebensweise der Biene, die Werkzeuge des Imkers, das Honigschleudern oder die Bienenweide, deren Pflanzen wichtig für eine gute Tracht sind. Finden die Honigbienen ausreichend Nektar, produzieren sie entsprechend viel Honig. „Gerade in der Stadt finden Bienen eine reichhaltige Tracht vor, der Ertrag ist hier teilweise fast doppelt so hoch wie in ländlichen Gebieten“, erklärt Drescher. In strukturarmen und durch Monokulturen geprägten Landschaften fänden Insekten wie die Biene immer weniger Nahrung. Eine gute Tracht bieten aber nach wie vor Rapsfelder. In der Stadt liefern Linde, Robinie, Efeu und weitere Pflanzen wertvollen Nektar.

Das Interesse am Lehrgang ist groß und so wundert es nicht, dass die Teilnehmer nicht nur aus der Grafschaft, sondern auch aus dem Emsland oder dem Kreis Steinfurt nach Nordhorn gekommen sind. „Freunde von mir haben hier im vergangenen Jahr den Lehrgang besucht und ein Volk bei mir im Garten stehen. Da will ich natürlich mitreden können“, erzählt Jutta Dreyer aus Schüttorf: „Ob ich später selbst mit dem Imkern anfangen möchte, weiß ich noch nicht, schließlich steckt auch eine gewisse Arbeit dahinter.“

Ab April oder Mai kann bereits günstig ein eigenes Volk erworben werden, das aus einem Ableger gebildet wurde. Ein Ableger besteht aus einer jungen Königin und einigen Arbeiter-Bienen, die sich durch das so genannte „Schwärmen“ vom ursprünglichen Volk getrennt haben und nun selbstständig sind. „Natürlich kann auch ein Volk aus dem Vorjahr erworben werden, das ist dann aber mit etwa 100 bis 150 Euro bedeutend teurer“, berichtet Lehrgangsleiter Drescher. Beim Kauf eines Bienenvolkes sei unbedingt auf ein Gesundheitszeugnis zu achten, rät der Experte und fährt fort: „Seriöse Imker geben Völker erst ab April ab.“

„Grundsätzlich würde ich mir gerne ein Bienenvolk anschaffen, aber dafür fehlt mir wahrscheinlich die Zeit“, erzählt Thomas Krallmann. Aber erste Erfahrungen mit Honigbienen hat der Nordhorner bereits gesammelt: Als Lehrer am Gymnasium Nordhorn hat Krallmann mit der ehemaligen Umwelt-AG Informationsschilder für die Bienen-AG der Schule am Mehrgenerationenhaus gebaut. „Damit war mein Interesse geweckt. Auch meine Kinder interessieren sich sehr für Bienen und das Lehrbienenhaus im Tierpark“, sagt Krallmann. Zum Lehrgang gehört natürlich auch ein Besuch im Lehrbienenhaus in kleineren Gruppen.

Und was rät Imker Rainer Drescher den Jung-Imkern? „Die Praxis ist nur mit eigenen Völkern erlernbar. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig mit dem Imkern anzufangen. Der Imkerverein Nordhorn bietet den frischgebackenen Bienenexperten deshalb bei Fragen auch nach dem Lehrgang gerne seine Hilfe an und hält auch innerhalb des Vereins verschiedene Veranstaltungen ab.