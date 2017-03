Nordhorn

Im Urlaub nicht die Probleme ignorieren

Unter dem Motto „FAIRreisen mit Respekt“ hatte das Frauenbündnis am Mittwochabend zum Internationalen Frauentag eingeladen. Beleuchtet wurden die Probleme in Ländern, in denen Menschen aus unseren Breiten Urlaub machen.

Nordhorn. Der Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Doch der Tourismus blendet bisweilen die Probleme der Menschen aus, die in den Reiseländern leben – oder verschlimmert diese sogar: Dies war der Tenor der Abends im Gemeindehaus am Markt, den das Nordhorner Frauenbündnis zusammen mit verschiedenen Gruppen, Einrichtungen und den Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Kreis gestaltete. Gemeinsam mit rund 200 Besuchern warfen die Veranstalterinnen einen weitgefassten Blick in die Welt, wobei das Thema Frauenrechte um ökologische Aspekte erweitert wurde.

Karin Humbert von der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) begrüßte die Gäste, zog mit einem braunen Koffer durch die Reihen und fragte: Was verbinden Sie mit Urlaub? „Erholung, Entspannung, Familie“, lauteten die überwiegend positiv konnotierten Antworten. Ein Blick in ihren Koffer offenbarte Gegenstände, die zunächst nichts Verwerfliches vermuten ließen. Doch der Eindruck täuschte: Da war etwa die bunte Papageienfigur, die sinnbildlich dafür stand, dass der Mensch in den vergangenen 50 Jahren das Ökosystem so sehr verändert habe wie in keiner anderen Periode der Menschheit.

Erfahrungen im Ausland helfen auch in Nordhorn

Immer wieder wurde der Koffer im Laufe des Abends hervorgeholt, um auf Missstände hinzuweisen: von der Wasserverschwendung durch den Massentourismus über den CO 2 -Ausstoß der Flugzeuge bis hin zu Kinderarbeit und Prostitution. Wie hingegen ein Urlaub aussehen kann, der die Umwelt und das eigene Gewissen schont, zeigte Nadia Faraj aus Berlin auf: Ihre Agentur bietet nachhaltig konzipierte Reisen an, die einen respektvollen Umgang mit Mensch und Natur versprechen. Einer ihrer Tipps: Ist das Flugzeug als Reisemittel unvermeidbar, könnten Urlauber eine Spende an Klimaschutzorganisationen wie „Atmosfair“ leisten.

Vom nötigen Respekt im Umgang zwischen Einheimischen und Touristen handelte der Reisebericht von Lena Schoemaker. Bereits fünf Mal reiste die Bildungsbeauftragte des Nordhorner Weltladens nach Ghana. Mit Bus und Taxi erkundete sie das westafrikanische Land. Spannend war für sie unter anderem das Gefühl, fremd zu sein. Diese Erfahrung habe ihre geholfen, sich besser in die als fremd wahrgenommenen Menschen in Deutschland zu versetzen. Ihr Ratschlag gegen Vorurteile: Sich im Urlaub zurücklehnen und einfach mal beobachten, ehe man sich eine Meinung bildet.

Menschenrechte werden in beliebten Urlaubsländern verletzt

Teils überraschende Fakten zu Menschenrechtsverletzungen in Urlaubsländern wussten die Mitglieder der Amnesty-Ortsgruppe Nordhorn zu berichten. Die Zuschauer machten große Augen, als es etwa darum ging, dass weibliche Genitalverstümmlung in Portugal weit verbreitet ist, oder dass auf Malta Schwangerschaftsabbrüche auch dann verboten seien, wenn das Leben der Frau bedroht ist. „Es gibt noch viel zu tun. Auch wir Frauen hier aus Nordhorn können etwas machen“, mahnten Marianne Bakari, Petra Klose und Birgit Schomakers und verwiesen auf Petitionslisten am Amnesty-Stand.

Dass aber auch in Deutschland noch keine völlige Gleichberechtigung herrscht, betonten die Gleichstellungsbeauftragten Julia Stegt (Landkreis) und Anja Milewski (Stadt Nordhorn). Stegt verwies etwa auf eklatante Einkommensunterschiede und eine somit bestehende Gerechtigkeitslücke: Laut einer aktuellen Studie zum sogenannten „Lifetime Earning Gap“ würden Frauen im Laufe ihres Lebens durchschnittlich nur halb so viel verdienen wie Männer. Sie bekämen weniger Rente und seien stärker von Armut bedroht.

Rahmenprogramm mit Büffet und Tanz

Milewski sprach das Thema „Gewalt in der Partnerschaft“ an, von dem jede dritte Frau betroffen sei. „Häusliche Gewalt ist nach wie vor bittere Realität in Paarbeziehungen und Familien, trotz langjähriger und vielfältiger politischer und professioneller Interventionen“, sagte sie und forderte umfassende Aufklärung und wirksamen Opferschutz.

Zum Abend gehörten aber auch kulinarische und musische Genussmomente: Ein von zahlreichen Engagierten zusammengestelltes internationales Büfett sorgte ebenso für Freude wie die musikalischen Beiträge der Gesangsgruppe „Querbeet“ unter Leitung von Christel Terwolbeck und der beeindruckende Tanzauftritt der „Vikings Cheers“. Das Tanzbein durften abschließend noch einmal alle Anwesenden schwingen – beim Projekt „One Billion Rising“, organisiert von Anja Milewski, Sigrid Grummich (kfd) und Tanztrainerin Denise Burghard: eine schwungvolle Aktion gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.