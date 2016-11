Grafschaft

Im Überblick: Wer ist wo Bürgermeister?

In den vergangenen Wochen haben die einzelnen Räte in der Grafschaft ehrenamtliche Bürgermeister und Stellvertreter gewählt. Wer ist wo an der Spitze? Wir haben eine Übersicht in Bildern und einer Karte zusammengestellt.

Karte: Frauke Schulte-Sutrum Bildergalerie Konstituierende Sitzungen in der Grafschaft Bild / Bild kaufen Das neue Bürgermeister-Quartett der Stadt Nordhorn: Der hauptamtliche Bürgermeister Thomas Berling wird bei repräsentativen Aufgaben nun unterstützt von den neugewählten ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen (von links) Ingrid Thole (CDU), Jutta Bonge (IPG) und Silvia Fries (SPD).

Foto: Stephan Konjer

Dossier zum Thema Kommunalwahl 2016

Diesen Artikel bewerten weitersagen