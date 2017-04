Niedergrafschaft

„Ich will doch nur meine Katzen zurück“

Ein tierisches Drama spielt sich gerade in Füchtenfeld ab. Innerhalb kurzer Zeit sind zwei Katzen der 42-jährigen Heike Krämer verschwunden. Sie verdächtigt einen Mann aus dem Ort – und hat dafür konkrete Anhaltspunkte.

Füchtenfeld. „Es könnte alles so schön sein“, seufzt Heike Krämer bei einer Tasse Kaffee. Vor zwei Jahren hat die alleinerziehende Mutter sich an der Berliner Straße in Füchtenfeld ein Einfamilienhaus gekauft und es liebevoll renoviert. Doch genießen kann sie ihr neues Zuhause derzeit nicht. Zwei ihrer vier Katzen werden vermisst, eine dritte ist 2016 gestorben. Verantwortlich dafür macht Heike Krämer einen Mann im Ort. „Um das zu erklären, muss ich an den Anfang der Geschichte zurückgehen“, erzählt sie.

Es ist 2015. Heike Krämer ist frisch nach Füchtenfeld gezogen. Sie freundet sich mit vielen Menschen im Ort an. Immer wieder kommen die neuen Bekannten auf einen Kaffee bei ihr vorbei. So auch der vermeintliche Katzenentführer und seine Frau. „Wir haben uns sehr gut verstanden“, erinnert sich die 42-Jährige. Ohne erkennbaren Grund sei 2016 die Stimmung gekippt. „Er hat von einem Tag auf den anderen behauptet, meine Katzen würden aus seinem Teich Fische stehlen, seine Vögel erschrecken und den Garten verschmutzen.“ Die 42-Jährige wundert sich über den harschen Ton und glaubt ihm nicht. Um das Verhältnis wieder zu normalisieren, erlaubt sie dem Mann, die Katzen mit einem Gartenschlauch zu vertreiben. „Meine Tiere sind darauf trainiert. Wenn man sie einmal nass spritzt, kommen sie nicht wieder“, sagt Heike Krämer.

Dem Mann reicht das offenbar nicht. Er verlangt, dass die 42-Jährige auf ihre Kosten einen Zaun um sein Grundstück zieht, sie lehnt ab. Die Geschichte nimmt einen unangenehmen Verlauf. Er stellt Lebendfallen auf und fängt im März 2016 den 16-jährigen Kater „Gollum“. Das Tier verbringt am frühen Morgen mehrere Stunden in einer Falle, bis Heike Krämer es entdeckt. „Ich hätte dem Mann am liebsten die Falle auf den Kopf geschlagen. Aber das bringt ja nichts“, sagt sie. Stattdessen ruft sie die Polizei. Die Beamten ermahnen den Mann und verhängen ein Bußgeld. Während er mit dieser Strafe davonkommt, scheint seine Tat für das Tier schlimme Folgen zu haben. Der alte Kater „Gollum“ erkrankt und stirbt vier Wochen später.

Trotz ihrer Trauer und Wut habe sie sich selbst zusammengerissen, wollte wieder ein normales Verhältnis aufbauen, erzählt Heike Krämer. Selbst ein Schlichter sei von ihr eingeschaltet worden. „Der Mann wollte davon aber nichts wissen“, bedauert sie. Heike Krämer überlegt sich Lösungsvorschläge, kauft Ultraschall-Katzenvertreiber.

Im März dieses Jahres nimmt die Geschichte eine weitere Wendung. Heike Krämers Kater „Krümel“ verschwindet von einem Tag auf den anderen. „Ich habe sofort den Mann verdächtigt, konnte ihm aber nichts nachweisen“, sagt die Füchtenfelderin. Am 28. März verschwindet auch noch ihre zweieinhalbjährige Katze „Flocke“. Gerade an diesem Vierbeiner liegt der Tierfreundin besonders viel. Bereits zwei Tage nach der Geburt erhielt sie die Katze und ihren Bruder „Pittkepattke“. Mit der Flasche zog sie die Tiere groß, nahm sie sogar mit auf die Arbeit. Heike Krämer erinnert sich, wie sie um das Leben der beiden gebangt hatte – und sie am Ende doch noch aufpäppeln konnte.

Am Tag des Verschwindens von „Flocke“ sah Heike Krämers 15-jährige Tochter Joline die Katze zum letzten Mal um 14 Uhr. Als sie sie um 14.30 Uhr füttern will, taucht „Flocke“ nicht mehr auf. Nachdem Heike Krämer gegen 17.30 Uhr von der Arbeit zurückkommt, erhält sie Besuch von einer Freundin. Vom Verschwinden merkt sie deshalb zunächst nichts. Als ihre Freundin das Haus verlässt, sucht die 42-Jährige vergeblich nach dem Tier. In Verdacht hat sie sofort den Mann aus dem Ort und diesmal gibt es auch eine Zeugin. „Meine Freundin hat erst einige Tage später von mir erfahren, dass ,Flocke‘ vermisst wird. Sie hat mir dann erzählt, dass sie den Mann beobachtet hat, als er eine Katze in einer Lebendfalle in sein Auto geladen hat. Sie dachte natürlich, dass das seine eigene ist“, sagt Heike Krämer. Der Mann hat jedoch keine Katze und die Beschreibung ihrer Freundin passt haargenau auf „Flocke“.

Heike Krämer sucht das Gespräch mit dem mutmaßlichen Entführer. Sie bietet ihm einen Ausweg aus der Situation an, indem sie fragt, ob die Katze womöglich von sich aus ins Auto gesprungen sei. Er streitet ab, das Tier auch nur gesehen zu haben. Als sie ihn auf „Gollum“ anspricht, den er nachweislich 2016 gefangen hat, gibt er laut der 42-Jährigen zu: „Den wollte ich ganz weit wegbringen. Dann wäre ein Problem gelöst.“ Die Füchtenfelderin schaltet Freunde ein, um mit dem Mann zu reden. Sie hofft auf ein Einlenken. „Mir liegt überhaupt nichts an einem Streit mit ihm. Ich will doch nur meine ,Flocke‘ und ,Krümel‘ zurück“, sagt sie. Doch kein Versuch fruchtet. Sie schaltet deshalb erneut die Polizei ein.

Die Beamten sagen Heike Krämer ihre Unterstützung zu. Laut Gesetz handelt es sich bei der Entführung einer Katze jedoch lediglich um eine Ordnungswidrigkeit. Seit dem Verschwinden sucht Heike Krämer mit Verzweiflung nach ihren Katzen. Auf Facebook postet sie so oft die Suchmeldung, dass sie eine Verwarnung erhält. Im Internet ist sie jeden Tag auf Tiersuchseiten unterwegs, telefoniert Tierheime ab, verteilt Flyer, schaltet den Suchdienst Tasso ein und fährt die Gegend mit ihrem Auto ab. Bislang ohne Erfolg.

Heike Krämer vermutet, dass der Mann „Flocke“ und „Krümel“ in Holland ausgesetzt hat. Sie sind beide nicht gechippt, „Flocke“ hat jedoch eine Tätowierung im Ohr. Die Nummer lautet: 547 48 455. Die 42-Jährige hofft, dass die Tiere noch leben. „Sie zu töten, würde selbst er nicht übers Herz bringen“, hofft die Füchtenfelderin.

Auf die Vorwürfe angesprochen, reagiert der Beschuldigte gegenüber den GN kühl. „Ich habe kein Interesse, darüber zu reden. Soll doch die Polizei sich darum kümmern“, meint er. Damit konfrontiert, dass ihn Zeugen mit „Flocke“ gesehen hätten, antwortet er: „Das sind alles Lügen. Ich habe an dem ganzen Tag in Holland gearbeitet.“ Heike Krämer fühlt sich angesichts dieser Situation hilflos. Sie hofft, dass der Mann sich noch erbarmt und ihr mitteilt, ob und wo er die zwei Katzen ausgesetzt hat. „Nächste Woche habe ich Geburtstag. Meine Tiere wieder zu bekommen, wäre für mich das schönste Geschenk“, sagt sie.

Hinweise zum Verbleib von „Flocke“ und „Krümel“ nimmt Heike Krämer unter der Telefonnummer 0177 8833402 entgegen.