Ticker

Hurrikan „Matthew“ verliert etwas an Kraft

dpa Port-au-Prince. Hurrikan „Matthew“ hat über der Karibik etwas an Kraft verloren und zieht auf die Bahamas zu. Der Wirbelsturm der Kategorie 3 mit Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde soll in der Nacht auf die Inselgruppe treffen und dann östlich am US-Bundesstaat Florida vorbeiziehen. In Haiti hatte „Matthew“ schwere Schäden verursacht. Tausende Häuser wurden zerstört. Die für Sonntag geplante Präsidentenwahl in dem Karibikstaat wurde wegen der Folgen von „Matthew“ abgesagt.