Hunde-WM lässt Hotellerie jubeln

Tausende Zuschauer, Teilnehmer aus 42 Ländern, Firmenrepräsentanten und Medienvertreter werden am Wochenende in der Hänsch-Arena in Meppen zur WM der Schäferhunde erwartet. Hotels und Gastronomie freuen sich.

Meppen. Die Kennzeichen der Fahrzeuge im Straßenverkehr und an der Hänsch-Arena in Meppen beweisen, dass die Hänsch-Arena zum „Wohnzimmer des Hundesports“ geworden ist. Hartmut Setecki vom Verein für Deutsche Schäferhunde bestätigt, dass die Stadt Meppen national wie international längst ein fester Begriff für die Hundesportfreunde sei. „Das ist ein optimaler Veranstaltungsort für uns“, freut sich Setecki über die großartigen Voraussetzungen in der Kreisstadt.

Zu den letzten Weltmeisterschaften in Frankreich und Finnland hätten viele Teilnehmer den Weg über die Stadt an der Ems genommen, um an der Bundessiegerprüfung teilzunehmen. Eine bessere Vorbereitung als im Emsland könne man kaum haben, so der freundliche Mann aus Bayern. Hotelier Michael Pöker ist ebenfalls des Lobes voll über die Veranstaltung. „Wir haben natürlich viele Gäste aus verschiedenen Ländern, die bei uns untergekommen sind.“ Die Tiere würden aber draußen in ihren komfortablen Anhängern übernachten, so Pöker. Besonders am Wochenende werden man ausgebucht sein, da sich noch weitere Besucher angemeldet hätten. „Stolz sind wir, dass George Foreman zum zweiten Mal zu uns kommt“, geht Pöker davon aus, dass auch einige Autogramm-Fans vorbeischauen werden. .

Irmgard Thormann, Empfangschefin des Hotels von Euch, wünscht sich noch mehr Events und größere Veranstaltungen für die Stadt Meppen. „Wir sind ein hundefreundliches Hotel“, so Thormann gegenüber unserer Redaktion. Eigentlich würden die Vierbeiner in ihren großen mobilen Boxen schlafen. „Aber natürlich schauen wir auch nicht so genau hin, wenn da mal wirklich ein Teilnehmer seinen Hund nachts mitnimmt.“ Man müsse aber aufpassen, dass Gäste, die allergisch gegen Hundehaare seien, geschützt würden. „Wir sind ausgebucht mit Schiedsrichtern aus Norwegen, Futtermittelvertretern und vielen anderen, die etwas mit der WM zu tun haben“, freut sich auch Thormann über ein wirtschaftlich gutes Wochenende.

„Das sind auch allesamt nette Gäste, mit denen man nie ein Problem hat“, lobt die Hotelière die Hundefreunde von nah und fern. Gäste hätten schon vor einem Jahr gebucht, nachdem Meppen als Veranstaltungsort festgestanden hätte, erzählt sie weiter und fügt an, dass viele Sportfreunde in Haren, Haselünne und sogar Lingen untergekommen seien.

Manfred Büter, TIM-Geschäftsführer, sagt: „Die Ausrichtung der WM hat einen großen wirtschaftlichen Effekt. Die Hotels und Ferienwohnungen sind quasi ausgebucht.“ Zudem profitierten Gastronomie und Einzelhandel vom großen Andrang der Teilnehmer und Besucher, so Büter, der sich ebenfalls sehr zufrieden zeigt.