Lokalsport

Hülsmann feiert WM-Titel im Rettungsschwimmen

Der Nordhorner Hans-Gerd Hülsmann gewann bei den Titelkämpfen im niederländischen Eindhoven bei vier Starts drei Medaillen. Gold holte er im Hindernisschwimmen seiner Altersklasse.

gn Eindhoven. Großer Erfolg für den Nordhorner Rettungsschwimmer Hans-Gerd Hülsmann bei der Masters-Weltmeisterschaft im niederländischen Eindhoven. Der Sportler der DLRG Nordhorn gewann den Titel im Wettbewerb über 100 Meter Hindernisschwimmen der 65- bis 69-Jährigen. Anschließend holte sich Hülsmann bei drei weiteren Starts noch zwei Silbermedaillen. Seine Nordhorner Teamkollegin May-Britt Hölscher gewann mit der deutschen Mannschaft über 4x25 Meter mit Puppe Bronze.

Monatelang hatte sich Hans-Gerd Hülsmann mit bis zu vier Trainingseinheiten pro Woche im Freibad auf die Weltmeisterschaft im sportlichen Rettungsschwimmen vorbereitet. Den Weltmeister-Titel feierte er gleich am ersten Wettkampftag – und er kam völlig überraschend. „Mit Platz eins hatte ich überhaupt nicht gerechnet“, sagte der Nordhorner. Beim Hindernisschwimmen mussten die Athleten mehrfach ein Hindernis untertauchen.

Am gleichen Tag ging Hülsmann auch im 100-m-Wettkampf mit Flossen und Puppe an den Start. Als Vierter verpasste er eine Podestplatzierung nur um zwei Zentimeter. Besser lief’s am zweiten Tag, als er Vize-Weltmeister über 100 Meter mit Gurt-retter, Flossen und Puppe sowie über 50 Meter mit Puppe wurde. Hierbei musste er 25 Meter kraulen, in drei Meter Tiefe eine 75 Kilogramm schwere Puppe bergen und diese in Rückenlage ins Ziel bringen.

Schon jetzt hat Hülsmann die nächsten Wettkämpfe im Blick. 2017 steht erst die deutsche Senioren-Meisterschaft in Andernach an, danach geht es in Belgien um die Europameister-Titel.