Huch - Frau entdeckt fremden Mann in Dusche

dpa Mainhardt. Überzeugt davon bei sich zu Hause zu sein, hat sich ein Betrunkener unter die Dusche gestellt, um wieder nüchtern zu werden. Als die Bewohnerin in Mainhardt in Baden-Württemberg den fremden Mann entdeckte, verbarrikadierte sie sich mit ihren Kindern in einem Zimmer und rief die Polizei. „Als die Beamten eintrafen, saß der Mann in der Dusche und war offensichtlich betrunken“, sagte ein Polizeisprecher. Auf Nachfrage, wo er wohne, sagte der Betrunkene: „Na hier“.“ Es sei ihm dann peinlich gewesen und er habe sich entschuldigt. Die Bewohnerin erstattete keine Anzeige.