HSG will nach Rekordsieg befreit aufspielen

Mit dem Schwung des höchsten Siegs ihrer Zweitliga-Geschichte gegen Rostock reisen die Handballer von Nordhorn-Lingen nach Ludwigshafen. Die Gastgeber haben den Aufstieg in die 1. Liga noch nicht abgehakt.

fh Nordhorn. Die HSG Nordhorn-Lingen hat den Doppelspieltag ohne weitere Blessuren überstanden. Und dass seine Handballer der 25:27-Niederlage am Freitag in Essen mit 36:14 gegen Rostock am Sonntag den höchsten Sieg ihrer Zweitliga-Historie folgen ließen, war eine weitere gute Nachricht für Heiner Bültmann. „Das hat uns gutgetan“, sagt der Trainer, auch wenn er weiß: „Natürlich hatte Rostock nicht diese Qualität, dennoch war die Art und Weise überzeugend, wie wir dieses Spiel bis zum Ende durchgezogen haben.“ Personell ist der Tabellensiebte der 2. Handball-Bundesliga weiter dünn besetzt, da von den vier Verletzten zum Spiel Samstag bei der TSG Friesenheim (19 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle, Ludwigshafen) keiner zurück ist.

Frank Schumann hat nach seiner Operation an der Achillessehne zu Wochenbeginn zwar das Krankenhaus verlassen, wird diese Saison aber nicht mehr spielen. Bei Lutz Heiny rückt nach monatelanger Pause wegen eines Kreuzbandrisses und einer anschließenden Knieoperation zwar die Rückkehr ins Mannschaftstraining näher, allerdings: „Wenn er ab Mitte des Monats wieder mit Kontakt trainieren kann, müssen wir abwarten, ob es Sinn macht, dass er in dieser Saison noch wieder spielt“, sagt Bültmann, der heute auch wieder auf Matthias Poll verzichten muss. Der Abwehrspezialist, der schon drei schwere Knieverletzungen in den letzten Jahren überstanden hat, hat sich beim Aufwärmen in Essen vertreten und plagt sich seither mit Knieproblemen. Kreisläufer Asbjörn Madsen macht zwar Fortschritte, trainiert aber wegen einer Schulterverletzung noch nicht wieder voll mit und bleibt daher ebenfalls daheim. Bedenkt man, dass auch Torhüter Björn Buhrmester, Kapitän Nicky Verjans und Torjäger Jens Wiese im Laufe der Saison ausgefallen sind, ist Bültmann sechs Spieltage vor Saisonende mit 34:30 Punkten und Rang sieben sehr zufrieden: „Bei den ganzen Verletzungen ist das ein Riesenerfolg.“ Und dass er ständig Improvisieren muss, wirft so ganz nebenbei wertvolle Erkenntnisse ab. Ein Beispiel: Dass Wiese, der aktuell nur für die Abwehr zur Verfügung steht, als Partner von Luca de Boer im Innenblock hervorragend funktioniert, findet Bültmann, „kann für die Zukunft noch ganz wichtig sein“.

Gegen Friesenheim muss der Trainer ohne die reaktivierten Routiniers Stephan Wilmsen und Nils Meyer auskommen, die sich die Reise nach Ludwigshafen sparen. Dafür steigen heute mit Levin Zare und Lars Bergmann zwei Nachwuchsspieler aus der Reserve in den Mannschaftsbus Richtung Süden. Während die Gastgeber sich noch Chancen auf einen der drei Aufstiegsplätze ausrechnen, ist die Saison für die HSG gelaufen. „Wir können befreit aufspielen“, sagt Bültmann und schiebt zuversichtlich nach: „Das könnte ein kleines Plus sein.“