Lokalsport

HSG verspürt Lust auf den ersten Wettkampf

Handball-Zweitligist Nordhorn-Lingen macht sich mit komplettem Kader auf den Weg in die Metropolregion Rhein-Neckar. Dort trifft sie mit der SG Leutershausen auf einen starken Aufsteiger.

Nordhorn. Dass die HSG Nordhorn-Lingen rechtzeitig zum Start in den zweiten Saisonteil wieder in voller Kaderstärke zum Training erschien, hat Heiner Bültmann in dieser Woche mit Erleichterung und Freude registriert. Doch ebenso wichtig war dem Trainer des Zweitligisten, mit welcher Hingabe und Intensität sich seine Handballer in den Einheiten präsentierten. „Die Anspannung ist da“, berichtete der 45-Jährige der mit seinem Team dem ersten Spiel des Jahres heute bei der SG Leutershausen (20 Uhr, Heinrich-Beck-Sporthalle) entgegen fiebert: „Alle haben Lust auf den Wettkampf.“

Die Gastgeber um Trainer Marc Nagel haben nach der Rückkehr in die 2. Liga 18:18 Punkte geholt und werden heute erpicht darauf sein, mit dem letzten Spiel der Hinrunde die Punktbilanz positiv zu gestalten. Und die Heimstärke ist die Basis für das bislang beachtliche Abschneiden des Aufsteigers, der in eigener Halle nur gegen die Topteams aus Bietigheim und Lübbecke verloren hat.

Dass die Trauben in der Heinrich-Beck-Sporthalle recht hoch hängen, wissen die Nordhorner noch von ihrem letzten Auftritt dort, den sie im April 2014 mit 24:28 verloren. „Aber das ist jetzt eine ganz andere Mannschaft als vor drei Jahren“, sagt Bültmann. Bei den Gastgebern hat Trainer Nagel mit Torhüter Alexander Hübe, Abwehrchef Matthias Conrad, Linksaußen Niklas Ruß und Spielmacher Christopher Räpple nur noch vier Akteure dabei, die auch damals auf dem Spielberichtsbogen standen. Zum Vergleich: Bei der HSG sind noch neun Spieler dabei, darunter auch Patrick Miedema, der seinerzeit zu den besten HSG-Werfern gehörte und wie Bobby Schagen und Paul Trodler fünf Tore erzielte.

Bei der HSG sind die Blessuren und Wehwehchen überwunden, die viele Spieler zum Jahresende außer Gefecht gesetzt hatten. Auch Björn Buhrmester, der lange unter einer schweren Grippe und deren Nachwirkungen zu leiden hatte, ist ebenso wieder im Vollbesitz seiner Kräfte, wie Frank Schumann, dem nach einem planmäßigen Eingriff am Auge laut Bültmann noch etwas an Sehschärfe fehlt. Doch gerade der Abwehrchef und sein Partner im Innenblock der 6:0-Abwehr, Luca de Boer, sind gegen die gefährlichen Leutershauser Werfer wie Valentin Spohn gefordert. „Da kommt einiges an Wurfpower auf uns zu“, sagt Bültmann, der auf die Blockqualitäten von Schumann, de Boer und Co. setzt. Das Ziel: „Wir dürfen denen nicht zu gute Wurfquoten erlauben.“