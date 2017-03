Lokalsport

HSG trifft in Lingen auf den VfL Bad Schwartau

Der Handball-Zweitligist kann am Mittwoch (19.30 Uhr) auf die Dienste von Nils Meyer und Stephan Wilmsen zurückgreifen. Was den finanziellen „Lückenschluss“ angeht, soll Anfang der Woche ein Strich gezogen werden.

Nordhorn. Bis Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, sind die Trikots der Ex-Nordhorner Holger Glandorf und Steffen Weinhold noch im Internet zu ersteigern. Der Preis lag gestern bei 200 bzw. 171 Euro, und mit den 21 weiteren Trikots aktueller und früherer HSG-Handballer, die Nicky Verjans beim Online-Anbieter Ebay unter dem Verkäufernamen „hsgnordhornlingen“ bis Sonntagabend anbietet, kommen bei dieser Auktion zugunsten der HSG Nordhorn-Lingen bislang knapp 1900 Euro zusammen. Ein weiterer Beitrag, um die aktuelle Finanzlücke in Höhe von 160.000 Euro zu schließen. Doch reicht es, um den hochklassigen Handball in der Region zu retten?

Gerhard Blömers, der ehrenamtliche Geschäftsführer der HSG Nordhorn-Lingen Marketing GmbH, will aktuell keine Wasserstandmeldung abgeben. „Alle arbeiten in diesen Wochen sehr hart für den Fortbestand der HSG“, sagt er, „in sechs, sieben Tagen werden wir einen Strich ziehen.“ Eine bestimmte Deadline gebe es allerdings nicht. Neben den akuten Finanzproblemen haben die HSG-Verantwortlichen auch die neue Saison im Blick; auch im Etat 2017/18 fehlten Anfang März noch 200.000 Euro.

HSG trifft Mittwoch auf die beste Abwehr der Liga

Die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen spielen am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Lingener Emsland-Arena gegen den VfL Bad Schwartau. Die Gäste reisen als Mannschaft mit der aktuell besten Abwehr aller Zweitligisten an – und trifft auf einen Gastgeber, der in der vergangenen Spielzeit den niedrigsten Wert erreichte, was die Zahl an Gegentoren angeht.

HSG-Stammkeeper Björn Buhrmester gegen den Bad Schwartauer Torwart Dennis Klockmann – das ist nur eines von mehreren vielversprechenden Duellen des Abends. Interessant auch der Vergleich der Abwehrchefs: Beim VfL hält der erfahrene Martin Waschul die Verteidigung zusammen, für das Zwei-Städte-Team koordiniert wieder Frank Schumann die Aktionen – zumindest so lange es geht. „,Schu‘ hat das Spiel in Aue gut verkraftet, aber er ist natürlich noch nicht wieder bei 100 Prozent“, sagt Heiner Bültmann.

Asbjörn Madsen fehlt länger als erhofft

Während der Trainer im Verlauf des jüngsten Auswärtsspiels noch auf eine 5:1-Abwehr wechselte, steht in Lingen neben Schumann und Luca de Boer wieder ein dritter Innenblocker bereit: Stephan Wilmsen (der die Fahrt ins Erzgebirge nicht mitgemacht hatte) hilft im Heimspiel ebenso aus wie Nils Meyer. Weil die verletzte Wade des langjährigen Spielmachers wieder hält, kommt er als Alternative für den Rückraum in Betracht. „Wir haben wieder etwas mehr Möglichkeiten, um zu reagieren“, freut sich Bültmann. Gleichwohl ist die Verletztenliste mit den Patienten Lutz Heiny, Nicky Verjans und Asbjörn Madsen immer noch lang. Auch Madsen wird wohl noch mindestens eine Woche ausfallen.

Während der HSG seit Wochen ein Linkshänder im Rückraum fehlt, sind dem VfL die Halblinken ausgegangen. Jan Schult hat sich vor knapp drei Wochen gegenN-Lübbecke die Hand gebrochen, Oliver Milde fehlt wegen eines Muskelfaserrisses. Über die linke Seite wird gegen die HSG der etatmäßige Spielmacher Markus Hansen angreifen. „Bad Schwartau hat einen sehr breiten Kader“, sagt Bültmann und lobt vor allem Antonio Metzner: „Er hat zuletzt wirklich stark gespielt und warf immer sechs oder mehr Tore.“

Auch in der Lingener Emsland-Arena werden wieder die „Rettungsboxen“ aufgestellt, in denen Zuschauer des Heimspiels gegen Bad Schwartau Geld spenden können. „Auch der Verkauf der HSG-Trikots und Fanschals geht weiter“, sagt Blömers.