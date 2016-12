Lokalsport

HSG spielt im Euregium gegen Neuhausen

Handball-Zweitligist Nordhorn-Lingen muss am Sonntag voraussichtlich wieder auf zwei wichtige Leistungsträger verzichten: Jens Wiese und Björn Buhrmester fallen weiterhin krank aus.

Nordhorn. Eine Binsenweisheit des Sports besagt, dass angeschlagene Gegner besonders gefährlich sind. Wenn das stimmt, muss die HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag gegen den TV Neuhausen (17 Uhr, Euregium) ganz besonders auf der Hut sein: Die Gäste sind nach sechs Spielen ohne Sieg (5 Niederlagen, 1 Unentschieden) auf den drittletzten Tabellenplatz der 2. Handball-Bundesliga abgerutscht. Und nach der höchsten Heimniederlage dieser Saison gegen den TV Emsdetten (26:32) hat Trainer Aleksandar Stevic in dieser Woche viel Kritik einstecken müssen. „Da war richtig viel Trubel“, hat Heiner Bültmann aus der Ferne beobachtet. Der HSG-Trainer war über die Sechs-Tore-Niederlage der Württemberger einigermaßen erstaunt: „Das ist schon ungewöhnlich, weil sie zu Hause sonst sehr zuverlässig sind.“ Und nach zuletzt 1:11 Punkten erwartet er besonders motivierte Gäste: „Die werden sich rehabilitieren wollen.“

Dass die Neuhauser unterschätzt werden, weil sie aktuell auf einem der vier Abstiegsplätze geführt werden, schließt Bültmann aber nicht nur deswegen aus. Die Gastgeber werden kaum zu Übermut neigen, weil ihnen mit Torjäger Jens Wiese und Keeper Björn Buhrmester zwei Leistungsträger wegen Krankheit voraussichtlich erneut fehlen werden. Und außerdem ist Kapitän Nicky Verjans und Kollegen noch sehr gut präsent, wie eng die Spiele in der vergangenen Saison waren, auch wenn 3:1 Punkte heraussprangen.

Dass Buhrmester wegen eines grippalen Infekts das dritte Spiel in Folge ausfällt, steht fest. Zumindest ist sein Stellvertreter Fabian Kaleun nicht auf sich allein gestellt, da Dennis Bartels, der zuletzt in Rimpar ebenfalls kurzfristig krank ausgefallen war, in dieser Woche ins Training zurückgekehrt ist. Was Wiese angeht, besteht allenfalls ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass er in den Kader zurückkehrt. „Möglicherweise wird es sich erst am Sonntag ganz kurzfristig entscheiden“, sagt Bültmann, der nicht sonderlich optimistisch ist, was einen Einsatz seines gefährlichsten Torschützen angeht: „Das wird eine ganz enge Kiste.“

Patrick Miedema ist mit sieben Toren gegen Rimpar in seiner bewährt zuverlässigen Art im linken Rückraum in die Bresche gesprungen. Der Niederländer, der nicht unbedingt mit Distanzwürfen glänzt, sondern ein Spezialist für Durchbrüche ist, kann morgen sogar eine spezielle Waffe sein. „Die offensiven Abwehrvarianten von Neuhausen liegen ihm“, sagt sein Trainer, der froh ist, dass die ihm zur Verfügung stehenden Akteure fit sind und nach dem Punktgewinn in Rimpar vor Selbstvertrauen strotzen, da die 3:2:1-Deckung der Neuhauser die HSG-Angreifer in jede Menge Zweikämpfe zwingen wird. „Und da brauchen wir die Power, um uns durchzusetzen“, weiß Bültmann.