Lokalsport

HSG ist bei der DJK Rimpar gefordert

Der Grafschafter Handball-Zweitligist steht am Sonntag (18 Uhr) in der S.-Oliver-Arena vor einer schweren Aufgabe. Die Gäste sehen sich in der Außenseiterrolle.

Nordhorn. Die Startformation der HSG Nordhorn-Lingen am vergangenen Sonntag gegen die TSG Friesenheim (23:26) war ungewohnt, und das nicht nur, weil Fabian Kaleun den immer noch erkrankten Stammtorhüter Björn Buhrmester vertrat. Trainer Heiner Bültmann verschob Linkshänder Nicky Verjans auf Rechtsaußen und bot auf dessen angestammter Position im rechten Rückraum mit Patrick Miedema einen Rechtshänder auf. Damit wollte Bültmann dessen gute Leistungen auf dieser Position in den Spielen gegen TuSEM Essen und den Wilhelmshavener HV honorieren, als Verjans krank gefehlt hat. Und weil er im Gegensatz zu seinem niederländischen Landsmann Verjans auch auf der Halbposition decken kann, blieb den Gastgebern in der ersten Halbzeit in der Emsland-Arena ein Wechsel mit dem langen Weg zur Bank erspart.

„Patrick ist da eine echte Option“, sagt Bültmann, dessen Team am Sonntag bei der DJK Rimpar (18 Uhr, S.-Oliver-Arena, Würzburg) vor einer schweren Aufgabe steht. Mit neun Toren in Wilhelmshaven (30:29) und fünf Treffern gegen Essen (29:24) war Miedema an den Siegen entscheidend beteiligt. Doch gegen Friesenheim ging der Schachzug nicht auf, weil dem Angriff der Gastgeber gegen die starke Deckung der „Eulen“ vor allem in der ersten Halbzeit insgesamt die Durchschlagskraft fehlte.

Und erst als Verjans auf seine angestammte Position zurückkehrte, kam mehr Schwung und Zielstrebigkeit in die Angriffsaktionen der HSG; mit sechs Toren war der Kapitän am Ende der beste Werfer seines Teams, gemeinsam mit dem ebenso häufig erfolgreichen Jens Wiese. „Taktisch hat man da mit einem Linkshänder mehr Möglichkeiten“, sagt Bültmann, der sich freut mit Miedema einen Spieler zu haben, der auf allen drei Rückraumpositionen spielen und in der Abwehr auf beiden Halbpositionen decken kann.

Das ist um so wertvoller, da die HSG nach der Verletzung von Lutz Heiny (Kreuzbandriss) nur noch vier Rückraumspieler im Kader hat. Und so darf man gespannt sein, wo Miedema, der bis zur vergangenen Saison als Linksaußen im HSG-Kader geführt wurde, gegen Rimpar auftauchen wird. Ursprünglich für diese Spielzeit als zweiter Mittelmann eingeplant, kann er auch Jens Wiese im linken Rückraum wichtige Pausen verschaffen - und erweitert auch hier den taktischen Spielraum seines Trainers. „Jens ist mehr der Shooter“, erklärt Bültmann, „und Patrick ist eher der, der hart in die Tiefe geht.“ Das kann gerade gegen den Tabellenfünften Rimpar, zu dessen Qualitätsmerkmalen eine aggressive Abwehr vor einem zuverlässigen Torhüter Max Brustmann zählt, eine gute Variante sein. „Das erlaubt uns, variabler zu spielen“, sagt Bültmann, der morgen bis auf Buhrmester und Heiny über den kompletten Kader verfügen kann.

Er sieht sein Team bei den heimstarken Franken erstmals wieder als Außenseiter, nachdem die Erfolgsserie von 12:2 Punkten gegen Friesenheim gerissen ist. Doch mit Blick auf die Tabelle merkt der Trainer des Tabellenachten an: „Wenn wir gewinnen, können wir einen großen Sprung machen.“