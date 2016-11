Lokalsport

HSG-Handballer treten in Rostock an

Beim HC Empor gab es für die HSG Nordhorn-Lingen selten etwas zu holen: Nur ein Auswärtssieg gelang dort in den vergangenen sieben Spielzeiten. Allerdings sorgt die jüngste Siegesserie für Selbstbewusstsein.

Nordhorn. Rostock ist nicht gerade ein gutes Pflaster für die HSG Nordhorn-Lingen: In sieben gemeinsamen Spielzeiten in der 2. Handball-Bundesliga seit 2009 hat die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann nur einmal beim HC Empor gewonnen, am 9. März 2014 mit 24:22. Die übrigen sechs Dienstreisen an die Ostsee endeten mit Niederlagen. Und in der vergangenen Saison gingen gleich beide Duelle mit den Mecklenburgern verloren. Doch gerade weil da bislang nicht viel zu gewinnen war, hofft Bültmann vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag in Rostock (16.30 Uhr, OSPA-Arena): „Das ist eine Extra-Motivation für uns, da jetzt etwas zu holen.“

Die Voraussetzungen sind günstig: Während die HSG sich mit zuletzt 10:2 Punkten in Folge ins gesicherte Tabellen-Mittelfeld hochgearbeitet hat, ist der HC Empor mit zuletzt sieben Niederlagen am Stück auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Das gipfelte in dieser Woche im Trainerwechsel. Dass das nicht ohne Auswirkungen bleibt, davon ist Bültmann überzeugt. Er erwartet „Hektik, Härte und Unruhe“ und empfiehlt seiner Mannschaft: „Wir müssen 60 Minuten cool bleiben und einen klaren Kopf behalten.“

Auch wenn es für die Grafschafter das dritte Spiel binnen einer Woche ist, sieht Bültmann sein Team gut gerüstet. Denn: „Wenn sonst die Knochen wehtun und Müdigkeit auftritt, merkt man das jetzt nicht so“, beschreibt er die positiven Auswirkungen der jüngsten Erfolgsstrecke. Zur zuverlässigen Abwehrarbeit gesellte sich zuletzt ein Angriff, der immer besser auf Touren kam. „Wir haben eine wirklich gute Wurfquote, haben gute Lösungen im Angriff gefunden und im Tempospiel noch mal zugelegt“, freut sich Bültmann.

Waren beim 29:24-Erfolg am Mittwoch gegen Essen mit Nicky Verjans (Magen-Darm) und Jürgen Rooba (Einblutung in der Wade) zwei Linkshänder kurzfristig ausgefallen, rechnet der Coach damit, dass der Rückraumspieler und der Rechtsaußen am Sonntag wieder zur Verfügung stehen. Bei Verjans ist Bültmann so zuversichtlich, dass er ihn schon heute zum Abschlusstraining erwartet, während Rooba wohl frühestens am Sonntag wieder belastbar ist. Dass bis auf Lutz Heiny (Kreuzbandriss) der Kader komplett wäre, „ist auch ein Faktor“, wie Bültmann sagt. Wie wichtig es sei, Alternativen zu haben, habe sich gegen Essen gezeigt, als mit den Einwechselungen von Frank Schumann und Matthias Poll die Abwehr an Qualität und Aggressivität gewann – Eigenschaften, die auch am Sonntag in Rostock dringend geboten sind.