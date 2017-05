Lokalsport

HSG erwartet Anwärter für 1. Liga

Die DJK Rimpar will nach dem Sprung auf Platz drei unbedingt den Aufstieg. Die Personalsituation beim Handball-Zweitligisten Nordhorn-Lingen bleibt angespannt.

fh Nordhorn. Die Meisterschaft in der 2. Handball-Bundesliga ist entschieden; der Vorsprung des TuS N-Lübbecke auf die Verfolger ist so groß, dass die Ostwestfalen in den letzten vier Saisonspielen nicht mehr von Platz eins zu verdrängen sind. Zwei weitere Aufsteiger in die 1. Liga werden noch gesucht; und zu den vier Anwärtern zählt auch die DJK Rimpar, die am Sonntag bei der HSG Nordhorn-Lingen (17 Uhr, Emsland-Arena) zu Gast ist. Durch einen 33:30-Sieg unter der Woche gegen den TV Emsdetten sind die Franken auf Platz drei geklettert. „Den werden sie verteidigen wollen“, weiß HSG-Trainer Heiner Bültmann um die besondere Motivation der Gäste, die allerdings nur Dritter sind, weil sie ein Spiel mehr ausgetragen haben als der TV Hüttenberg auf Rang vier.

Für die HSG geht es im Saisonendspurt, der noch drei Heim- und zwei Auswärtsspiele bereit hält, darum, den siebten Tabellenplatz zu halten. Der VfL Bad Schwartau ist mit sechs Punkten Vorsprung zu weit entfernt, um noch von Rang sechs verdrängt zu werden. „Wir haben uns für die Schlussphase kein übergeordnetes Ziel mehr gesetzt“, sagt Bültmann. Für die personell weiter arg dezimierte Mannschaft geht es darum, „in jedem Spiel alles reinzuhauen“, wie der Trainer sagt und hinzufügt: „Es wäre vor allem top, wenn wir gerade die Heimspiele alle gewinnen könnten.“

Doch gegen Rimpar fällt den Gastgebern aufgrund der knappen Besetzung wohl nur die Außenseiterrolle zu. Für Lutz Heiny und Frank Schumann ist es nach Operationen weiter zu früh für Punktspiele. Matthias Poll ist verletzt. Bei Asbjörn Madsen ist es fraglich, ob er nach langer Pause wegen Schulterproblemen ein Comeback wagen kann. „Bei ihm werden wir das Abschlusstraining abwarten und genau abwägen, ob es Sinn macht, ihn einzusetzen“, sagt Bültmann, der Jens Wiese weiterhin nur in der Abwehr einsetzen wird, weil die Belastungen im Angriff für den Torjäger nach einer Verletzung immer noch zu groß sind.

Das kann ein gutes Omen sein. Denn beim Hinspiel in Würzburg war Wiese kurzfristig ausgefallen und dennoch sprang ein 22:22-Unentschieden heraus. Auch morgen werden vor allem Patrick Miedema, der seiner zeit sieben Tore erzielte, Nicky Verjans und Alex Terwolbeck die Hauptlast in der Aufbaureihe tragen müssen. Allerdings sind auch die reaktivierten Routiniers Stephan Wilmsen und Nils Meyer wieder mit von der Partie. Doch um erfolgreich zu sein, muss schon alles passen, wie Bültmann weiß: „Dazu brauchen wir eine richtig gute Leistung über 60 Minuten.“