Lokalsport

HSG besiegt die HG Saarlouis mit 29:24

Von Frank Hartlef

Mit 2198 Besuchern in Lingen verzeichnete der Grafschafter Handball-Zweitligist die beste Kulisse in dieser Saison. Für die Gastgeber trafen Wiese (6), Miedema, Terwolbeck und Seidel (je 5) am besten.

Lingen. Die HSG Nordhorn-Lingen benötigte beim 29:24 (12:10)-Sieg gegen die HG Saarlouis einigen Anlauf, um so richtig ins Rollen zu kommen. Die Gäste taten am Sonntag vor 2198 Zuschauern in Lingen alles, um das Tempo zu verschleppen. „Da haben wir uns einschläfern lassen“, sagte HSG-Spielmacher Alex Terwolbeck. Doch die Ansage von Trainer Heiner Bültmann in der Pause, mehr Geschwindigkeit in die eigenen Aktionen zu bekommen, setzten die Gastgeber nach dem Wechsel immer besser um. Die Folge: Mit einem 7:1-Lauf zwischen der 39. und 48. Minute bauten sie ihren Vorsprung von 17:15 auf 24:16 aus. Danach leistete sich die HSG zwar einige Nachlässigkeiten, doch in Gefahr geriet der Erfolg nicht mehr. Das Rückraum-Trio Jens Wiese (6), Patrick Miedema und Alex Terwolbeck (je 5) traf am zuverlässigsten. Linksaußen Lasse Seidel kam für fünf Siebenmeter aufs Feld – und verwandelte jedes Mal souverän. Bei Saarlouis waren der starke Kreisläufer Peter Walz (5) und Lars Weißgerber (4/3) am erfolgreichsten. Damit haben die Nordhorner ihr Ziel erreicht, vor der Länderspielpause ihre Bilanz auf 10:10 Punkte auszugleichen. „Das war wichtig, sonst schleppt man das zwei Wochen lang mit sich rum“, kommentierte Terwolbeck den fünften Saisonsieg, mit dem er und seine Kollegen sich auf den zehnten Tabellenplatz hievten. Während Nicky Verjans (Niederlande), Asbjörn Madsen (B-Auswahl Dänemark) und Jürgen Rooba (Estland) sich auf den Weg zu ihren Nationalteams machten, sagte Patrick Miedema Bondscoach Joop Fiege ab, um die spielfreie Zeit bis zum nächsten Punktspiel am 12. November beim Wilhelmshavener HV zu nutzen und eine Verletzung in der Schulter des rechten Wurfarms auszukurieren.

