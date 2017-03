Lokalsport

HSG bangt vor dem Derby um Terwolbeck

Die HSG Nordhorn-Lingen wiedersetzt sich mit Improvisationstalent dem Verletzungspech. Dass sie dennoch gepunktet haben, stimmt die Grafschafter Handballer auch für das Spiel am Sonnabend in Emsdetten zuversichtlich.

fh Nordhorn. Kann Alex Terwolbeck heute spielen oder muss die HSG Nordhorn-Lingen im Derby beim TV Emsdetten noch mehr improvisieren als in den Wochen zuvor? Nach dem Abschlusstraining am Freitagabend war die Hoffnung beim Grafschafter Handball-Zweitligisten groß, dass der Spielmacher, der im letzten Heimspiel gegen den TV Hüttenberg eine Bänderverletzung im rechten Fuß erlitt und beim 29:29-Unentschieden eine Viertelstunde vor Schluss ausschied, am Sonnabend in der Emshalle das Spiel der Gäste lenken kann. „Es sieht gut aus“, sagte Trainer Heiner Bültmann knapp, aber erleichtert, nachdem Terwolbeck das komplette Trainingspensum durchgezogen hatte. „Das Derby lasse ich mir nicht nehmen“, war auch der Spielmacher zuversichtlich, dem kaum Einschränkungen anzumerken waren, auch wenn er anmerkte: „Ich bin es nicht gewohnt, mit Tape zu spielen.“ Doch Bültmann registrierte froh, dass sein Mittelmann auch schnelle Richtungswechsel ohne Schmerzen problemlos hinbekam: „Alex muss ja nicht nur geradeaus laufen können“, erklärte der Coach, „sein Spiel lebt von extremem Tempo und harten Wendungen.“

Trotz des erfolgreichen Härtetests werden Spieler und Trainer die endgültige Entscheidung erst vor dem Anwurf treffen. „Abwarten, wie das Gelenk auf die Belastung reagiert“, fürchtete Bültmann, dass es über Nacht anschwellen könnte. Schließlich muss der lädierte Fuß auch den Belastungen eines Punktspiels standhalten.

Deswegen spielte der Trainer am Freitag auch einige Alternativen durch. Linksaußen Lasse Seidel muss sich darauf gefasst machen, dass er erneut im Rückraum aushelfen muss. Er wäre eine Option für die rechte Seite der Aufbaureihe, wenn Patrick Miedema nach links oder auf die Mitte rückt. Aber natürlich steht da auch Nils Meyer zur Verfügung, der schon die letzte Viertelstunde gegen Hüttenberg Regie führte und seinen Teil dazu beitrug, dass gegen den Tabellenzweiten ein Punkt in Nordhorn blieb. Allerdings konnte der 37-Jährige, der seine aktive Laufbahn im Sommer beendet hat, unter der Woche bei keiner der Trainingseinheiten dabei sein.

Fallen Lutz Heiny (Kreuzbandriss), Frank Schumann (Achillessehnenentzündung) und Nicky Verjans (Innenbandanriss) definitiv aus, besteht bei Matthias Poll die Hoffnung, dass er in Emsdetten wieder dabei ist. Der Abwehrspezialist saß gegen Hüttenberg wegen Knieproblemen nur auf der Tribüne. Das zuletzt operierte Knie schmerzte und benötigte Ruhe, wie Bültmann erklärt. Und die Pause hat Poll offensichtlich gutgetan: „Er hat wieder trainiert, wenn auch nur eingeschränkt“, sagt sein Trainer, der vorsichtig optimistisch ist, dass Poll wieder dabei ist.

Dass die HSG über Wochen erfolgreich in Training und Spiel improvisiert hat, erzeugt einen schönen Nebeneffekt: „Wir wissen, dass wir auch unter schwierigen Bedingungen richtig gut spielen können“, sagt Bültmann, der Rückschläge daher mittlerweile gelassener nimmt: „Vor einem halben Jahr hätte ich wohl noch aufgeregter reagiert.“ Vor allem die erfolgreiche Bilanz gegen die Spitzenteams TuS N-Lübbecke (26:25), SG BBM Bietigheim (30:28) und TV Hüttenberg (29:29) gibt den Grafschaftern enormen Auftrieb. „Da kommt das Derby jetzt genau richtig“, sagt Bültmann, „die Anspannung bleibt auf jeden Fall hoch.“