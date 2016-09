Region

Hornissen greifen Radfahrer an und stechen zu

Hunderte Hornissen haben sich in einem Vogelkasten an einem Weg im Esterfelder Forst in Meppen eingenistet. Immer wieder haben die Insekten am Sonntagnachmittag Fußgänger und Radfahrer angegriffen.

Meppen: Aggressive Hornissen haben gestern Radfahrer in Meppen angegriffen, ein Mann musste sogar ins Krankenhaus gebracht werden.





