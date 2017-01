Niedergrafschaft

„Hoogstede bekommt ein Ärztehaus“

Beim Neujahrsempfang in Hoogstede gab Bürgermeister Fritz Berends zahlreiche Neuigkeiten bekannt. Es ging unter anderem ums Ärztehaus und um das Gewerbegebiet. Außerdem gab es einen Imagefilm zu sehen.

Hoogstede. Zum zehnten Neujahrsempfang in Hoogstede waren rund 350 Bürgerinnen und Bürger gekommen, um die Bilanz des verstrichenen Jahres zu ziehen und den Ausblick auf 2017 zu wagen. Bürgermeister Fritz Berends erhielt tosenden Beifall, als er bekannt gab, dass in Hoogstede weiterhin die medizinische Versorgung gesichert sei. Es werde ein Ärztehaus mit je einer Praxis für Allgemeinmedizin und Zahnheilkunde gebaut.

Mit anspruchsvollen Klängen unterhielten in der alten Sporthalle zwölf junge Frauen vom Gitarrenkreis die Gäste. Sie wurden von Politikern des Ortsrates mit Getränken und Neujahrskuchen bewirtet. Fritz Berends ließ das vergangene Jahr Revue passieren und gab einen Ausblick auf das gerade begonnene neue Jahr. Die zweite stellvertretende Bürgermeisterin Hannegret Scholten moderierte die Veranstaltung.

Zur Kommunalwahl 2016 mit einer Beteiligung von 60,81 Prozente sagte Berends: „Es darf ein bisschen mehr sein.“ Sehr positiv entwickelten sich die Baugebiete „Pferdekamp“ und „Möllenkamp IV“. Im Mischgebiet „Wilsumer Straße“ sei Filetstück das geplante Ärztehaus. „Hier werden dann die Mediziner Dr. Fenna Veeltmann und Ulf Martiny sowie Zahnarzt Dr. Burkhard Holl praktizieren, bei dem Dr. Elisabeth Robbert einsteigen wird. Der Investor würde es begrüßen, wenn sich hier auch eine Apotheke etabliert“, sagte Berends.

Das Gewerbegebiet „Am Bathorner Diek“ werde um vier Hektar erweitert, denn es würden Betriebserweiterungen und Neuansiedlungen erfolgen. Ein Nachtragshaushalt 2016 sei aufgrund des erheblichen Gewerbesteuerausfalls erforderlich. „Auch 2017 wird kein Jahr der Begehrlichkeiten“, meinte Berends. Die Zahl der Geburten sei von 19 auf 21 gestiegen. Dagegen gab es 24 Sterbefälle (Vorjahr 18). Es seien 198 Zuzüge und 176 Wegzüge erfolgt.

Berends freute sich, dass die Sammlung für die Lebenshilfe 4.952 Euro ergeben habe. Sechs standesamtliche Trauungen seien in der alten Schule vollzogen worden. „Ein Tag für mein Hoogstede“ sei ein wichtiger Beitrag für das Miteinander im Ort, blickte Berends zurück. Gemeindevertreter hätten und würden auch weiterhin zu hohen Geburtstagen und Ehejubiläen Glückwünsche und Präsente überbringen.

Im Ausblick auf 2017 ging der Bürgermeister auf die Entwicklung im Kindergarten und kündigte zudem an: „Die Großveranstaltung ’Wandeling‘ im Dezember 2017 ist eine große Herausforderung, denn wir erwarten bis zu 8000 Besucher“. Auch sollen ein Verbrauchermarkt angesiedelt und der Radweg an der K 14 ausgebaut werden. Der Kreisverkehrbau gehe gut voran.

Dem Imagefilm über Hoogstede zollte das Publikum ebenso so viel Applaus wie Hermann Kronemeyer, der die Gäste mit „Dönekes und Vertellekes up platt“ amüsierte. Beeindruckt waren alle von der Präsentation der Freiwilligen Feuerwehr. Eindrucksvoll stellte Dipl.-Ing. (FH) Heiko Ensink mit Gemeindebrandmeister Daniel Loehrke die Bachelorarbeit „Das intelligente Feuerwehrhaus“ von Bastian Barth vor. „Wir können uns mit so einer Feuerwehr in Hoogstede sicher fühlen“, betonte Bürgermeister Berends.

In einer kleinen Talkrunde stellte Gerhard Olthuis dem Bürgermeister die große Bedeutung der plattdeutschen Sprache vor. Er überraschte Berends mit einem Ortsschild, auf dem in Hoch- und Plattdeutsch Hoogstede und „Hoagstee“ stand. Mit einem Einakter zeigte die Laienspielschar der Landjugend, wie die exzentrische Witwe (Clarissa Reins) und die frisch geschiedene Lebedame (Kerstin Baumann) den Reisenden (Gerwin Albers) zur Verzweiflung brachten.

„Die Gemeinde Hoogstede dankt allen Vereinen, Verbänden, Kirchen und Organisationen für das herausragende ehrenamtliche Engagement im abgelaufenen Jahr. Gemeinsam können wir unser liebens- und lebenswertes, selbstständiges Hoogstede auch in diesem Jahr weiterentwickeln. Helfen Sie alle mit“, dankte Bürgermeister Fritz Berends allen sich ehrenamtlich engagierenden Hoogstedern und beendete den offiziellen Teil der Veranstaltung.