Grafschaft

Honorarkräfte streiten wegen Steuern

Sie betreuen Kinder, die in einem ungünstigen sozialen Umfeld aufwachsen. Honorarkräfte des Kreises und der Kommunen. Nun sollen etliche von ihnen Steuern nachzahlen.

Nordhorn. Was ist passiert? – Etwa 140 engagierte Menschen, zum Teil ausgebildete Fachkräfte, sind als Honorarkräfte insbesondere auf dem Feld der Jugendpflege für den Landkreis Grafschaft Bentheim und seine Kommunen tätig. Es geht um das weite Feld der „Familien ergänzenden Hilfen“. Die Jugendlichen werden in ihrer Freizeit betreut, motiviert und gefördert. Das kann über Hausaufgabenhilfe ebenso geschehen wie bei einem Besuch im Tierpark, bei gemeinsamen Spielen oder auch der Anleitung zum Sport. Diese Form der Hilfen, die auch dazu beiträgt, dass gefährdete Kinder in ihren Familien bleiben können, gibt es im Landkreis seit fast 30 Jahren. Sie ist „ihr Geld wert“. Wie viel eine Honorarkraft pro Stunde verdient, hängt auch damit zusammen, ob sie zum Beispiel ein Kind einzeln betreut oder drei Geschwisterkinder gemeinsam.

Abgerechnet werden diese Kosten beim Landkreis nach den Paragrafen des Sozialgesetzbuches VIII. Zur Auswahl steht zum Beispiel Paragraf 39 über „Leistungen zum Unterhalt des Kindes“ außerhalb des Elternhauses. Dieser Bereich wird vom Landkreis nach GN-Informationen nicht durch die Honorarkräfte abgedeckt. Dann gibt es die Paragrafen 32 „Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe“, 29 „Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit“ oder 27 „Hilfe zur Erziehung“.

„Nach unserer Rechtsauffassung treffen die Paragrafen 32 und 27 am ehesten zu“, erklärt Landrat Friedrich Kethorn, während 39 nicht in Frage komme. Was das soll? Nun, würden die Honorarkräfte nach Paragraf 39 bezahlt, wäre ihre Arbeit nach einem Erlass des Bundesfinanzministeriums nicht zu versteuern. In den Verträgen des Landkreises hingegen steht, dass der Verdienst der Honorarkräfte zu versteuern und dem Finanzamt mitzuteilen ist, erläutert Kethorn und verweist auf den entsprechenden Passus im Vertragtext.

Und da gehen die Meinungen zwischen dem Landkreis und einem Teil der auf Honorarbasis Beschäftigten auseinander. Weil ein Teil von ihnen die Honorare nicht versteuert hat, haben sie Nachzahlungsbescheide vom Finanzamt Bad Bentheim bekommen. Die Rechnungen sollen in Einzelfällen bis in den knapp fünfstelligen Bereich gehen, da die Behörde für vier Jahre rückwirkend veranlagt hat. So ist es üblich, wenn das Finanzamt entdeckt, dass jemand regelmäßige Einkünfte nicht angemeldet hat.

„Wir haben nichts falsch gemacht“, sagt Kethorn. Von 140 Honorarkräften habe ein großer Teil seine Steuern oder in einigen Fällen auch Nachforderungen des Finanzamtes beglichen. Etwa 40 Honorarkräfte hätten sich nun zusammengeschlossen und Widerspruch eingelegt. – So bestätigt es auch ein Sprecher des Finanzamtes. Der Widerspruch werde wohl in absehbarer Zeit entschieden sein. Bei einer Ablehnung sei es möglich, dass die Betroffenen vor dem Finanzgericht klagten. Dann komme es unter anderem darauf an: „Was machen die eigentlich während ihrer Arbeitszeit?“

Das Finanzamt war auf die Honorarkräfte aufmerksam geworden, nachdem mehrere Betroffene Anträge auf Steuerbefreiung gestellt hatten, ist aus dem Amt zu hören. Dies wiederum soll ausgelöst worden sein durch eine angeblich falsche Auskunft in einer Behörde. Und auch beim Finanzamt sollen einige Honorarverträge mit der Vermutung, die Beschäftigung sei steuerfrei, „durchgerutscht“ sein. „Das war jedenfalls nicht bei uns,“ so Kethorn auf Nachfrage. Mehr dazu wolle er nicht sagen, zumal die Person, die die Auskunft erteilt hat, nicht mehr in der Behörde arbeitet.

Tatsache sei aber, dass der Landkreis den Honorarkräften ein Entgelt in Form eines „Brutto-Honorars“ gezahlt habe, in dem die Steuer bereits draufgeschlagen worden sei. Sie hätten ihren Nebenverdienst daher nur vertragsgemäß anmelden müssen. „So machen es andere Landkreise auch“, verteidigt Kethorn dieses Vorgehen. Als er von den Nachforderungen erfahren habe, habe er das Gespräch mit dem Finanzamt gesucht. Dort habe er die nachvollziehbare Auskunft bekommen, dass die Honorarkräfte gleich behandelt werden müssten. Ein großer Teil habe seinen Verdienst ja angegeben.

Mit „Scheinselbstständigkeit“ hingegen habe die ganze Angelegenheit nichts zu tun. Dies bestätigten sowohl Kethorn als auch der Sprecher des Finanzamts gegenüber den GN. Ausdrücklich steht auch in den Verträgen: „Weisungsrecht bezüglich der Art der Durchführung, dem zeitlichen Umfang, oder einem Wochentag, dem Ort der Durchführung oder der inhaltlichen Gestaltung der Honorartätigkeit besteht nicht.“ Die Tätigkeit stelle kein Arbeitsverhältnis dar, daher gebe es weder Urlaubsansprüche noch versicherungsrechtliche Verpflichtungen, so Kethorn. Damit seien alle Faktoren ausgeschlossen, die auf Scheinselbstständigkeit hinweisen.