Nordhorn

Hollandrotes Fassadenband umschließt das Kloster

Nach sechs Jahren sind die fast sechs Millionen Euro teuren Bauarbeiten am Klostergebäude in Nordhorn abgeschlossen. Am Freitag wurden die Erneuerung und Wiederherstellung von 230 Blendläden an 120 Fenstern vorgestellt.

Nordhorn. So nahe am Ursprung wie heute war das äußere Erscheinungsbild des historischen Klosters Frenswegen schon seit Jahrzehnten nicht mehr. „Das Kloster hat mit den Blendläden sein Schmuckstück zurückbekommen“, meinte am Freitag Architekt Jürgen Mülstegen (Pena Architekten) bei der Vorstellung der nach den historischen Vorbildern gefertigten und maßgeschneiderten Blendläden in Massivholz. In ihrem warmen Hollandrot legen sie sich auf zwei Etagen wie durchgehende Fassadenbänder um den vor 600 Jahren gegründeten, imposanten Gebäudekomplex. Der Rotfarbton – aber auch das tiefe Schwarz der geschlossenen Läden – belebt vor allem den regionalhistorischen Charakter des Sand- und Backsteinbaus.

In drei Bauabschnitten wurden die Blendläden an der Sandsteinfassade gefertigt und montiert. Dabei ist jeder einzelne, aus widerstandsfähigem Lärchenholz gefertigte Laden ein speziell für das jeweilige Fenster vermessenes und gearbeitetes Unikat; dasselbe gilt für die schmiedeeisernen Beschläge und die Kloben, die teilweise noch im Original erhalten waren und restauriert oder nach Originalvorlagen neu angefertigt werden mussten. Allen Blendläden wurde zudem über die Oberkante eine Bleischicht gefaltet, die den Wasserablauf lenkt.

Die in enger Absprache mit dem Denkmalschutz des Landes und der Stadt Nordhorn erfolgte Rekonstruktion orientiert sich so nah wie möglich am ursprünglichen Zustand, gearbeitet wurde jedoch mit modernen Techniken und Materialien, um die Blendläden so dauerhaft und widerstandsfähig wie möglich anzulegen.

Mit der Fertigung der einzelnen Läden und der Montage an den Sprossenfenstern der Fassade stellten dabei die beteiligten Grafschafter Firmen ihre Leistungsfähigkeit und hohe Qualität unter Beweis. Als „Grafschaft pur“ lobte Hans-Hermann Schönberger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des Bauteams, die Qualitätsarbeit – wobei „Grafschaft pur“ wohl auch auf die Gesamtfinanzierung aller fast sechs Millionen Euro teuren Bauvorhaben zutreffen dürfte.

Schönberger hob hervor, dass die Stiftung zwischen 2010 und 2016 immer erst dann mit neuen Bauabschnitten begonnen habe, wenn die Finanzierung sicher gestellt gewesen sei. Dabei habe man bis heute keinen einzigen Cent an Schulden gemacht. Viel Unterstützung seien auch von Geldgebern aus der Grafschaft gekommen.

Insgesamt 220.000 Euro hat die Erneuerung der Blendläden als letzte große Aufgabe des Sanierungs- und Modernisierungsprojektes gekostet. Der Löwenanteil kam dabei aus Bundesmitteln (92.000 Euro) und EU-Förder-Mitteln des „Leader“-Programms (50.000 Euro). Beteiligt waren auch der Kreis, die Stadt und das fürstliche Haus. Die letzten fehlenden 32.000 Euro für die Läden kamen über Einzelspenden von Privatpersonen und das Sponsoring verschiedener Einrichtungen und Firmen zusammen.

„Das Mammutprojekt der Renovierungsarbeiten am Klostergebäude ist erledigt“, konnte Präses Heinz-Hermann Nordholt, Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Kloster Frenswegen, bei der Vorstellung der Blendläden den vielen Vertretern von Landkreis und Stadt, den baubeteiligten Firmen, den Freunden und Förderern des Klosters sowie Sponsoren mit einer gewissen Erleichterung berichten. Um seinen Gästen mehr Qualität, Atmosphäre und Funktionalität anbieten zu können, war das Kloster nach Plänen der Architektengemeinschaft Bert Breidenbend, Joaquim Pena und Jürgen Mülstegen saniert, renoviert und durch einen neuen Gebäudeteil erweitert worden.

Hinter dem Kloster liegen nun sechs Jahre reger Bautätigkeit bei laufendem Betrieb. In der Zeit erfolgten die Sanierungen von Außenfassade und Gräfte, die Verbesserung der Wege und Beleuchtung, die komplette Innenrenovierung mit Neubau des Novizenflügels, die Wiederherstellung des Ostgartens mit dem Bau des Labyrinths und der umschließenden Mauer sowie die Restaurierung der Bibliothek.

Doch Ruhe kehrt damit noch nicht in die Bildungs-, Begegnungs- und Besinnungsstätte ein: Im Januar beginnt der erste von vier Bauabschnitten am Parkplatz. Die holprige und bei Regen schlammige Schotterlandschaft soll vollständig mit wasserdurchlässigen Steinen gepflastert werden. Insgesamt wird der 2019 fertiggestellte Parkplatz rund 460.000 Euro kosten.