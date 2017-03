Niedergrafschaft

Holländer wegen Kupferdiebstahls verurteilt

Für einen am 15. September 2014 verübten Einbruch in Emlichheim wurde nun ein 30 Jahre alter Niederländer im Amtsgericht Nordhorn verurteilt. Seine Haftstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

bt Nordhorn. Für einen am 15. September 2014 verübten Einbruch in Emlichheim hatte sich jetzt ein inzwischen 30 Jahre alter Niederländer vor dem Einzelrichter beim Amtsgericht Nordhorn zu verantworten. Zusammen mit einem Bekannten war er über ein Kellerfenster in das unbewohnte Haus eingedrungen. Die beiden Einbrecher hatten es auf Kupferrohre abgesehen. Als sie schon etliche Heizungs- und Wasserrohre abgeschnitten und für den Abtransport zurechtgelegt hatten, erschien auf der Hofeinfahrt ein Gemeindearbeiter mit seinem Wagen. Die überraschten Niederländer öffneten ein Fenster und flohen ohne Beute. Vor Gericht legte der zurzeit arbeitslose Lagerarbeiter ein umfassendes Geständnis ab. Zu seinem Mittäter hatte der Angeklagte bisher keine Angaben gemacht. Erst jetzt in der Hauptverhandlung gab er dessen Namen preis, da der junge Mann inzwischen bei einem Zugunglück ums Leben gekommen ist. Die Mittäterschaft des Angeklagten war auch über einen DNA-Abgleich festgestellt worden.

Seine Beteiligung an einem weiteren Wohnungseinbruch am 27. August 2014 bestritt der Angeklagte. Diese Tat war begangen worden, als der Wohnungsinhaber, ein älterer Musiker, einen Kurzurlaub machte. Bei seiner Rückkehr fand er sein Haus in Emlichheim völlig verwüstet vor. Die Täter hatten alles durchsucht und auf den Kopf gestellt. Neben Musikinstrumenten, einem Computer und einer 30.000 Stücke umfassenden Münzsammlung hatten die Diebe minderwertige Gegenstände des täglichen Gebrauchs mitgehen lassen. Der Schaden, der angerichtet wurde, beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die ermittelnden Beamten kamen auf den Angeklagten als eventuellen Täter, weil im Internet bei eBay ein Saxofon, eine Querflöte sowie ein Spielzeugauto aus der Beute angeboten wurden. Es stellte sich relativ schnell heraus, dass der Angeklagte mit den gestohlenen Sachen in Verbindung stand. Vor Gericht gab er zu, die Instrumente und das Auto kurzfristig besessen zu haben. Ein Bekannter, der für ihn Gartenarbeiten erledigte, hatte ihn gebeten, hierfür einen Interessenten zu suchen und die Sachen zu verkaufen. Da der Gärtner anscheinend ein Messie war, in dessen Wohnung sich Unmengen verschiedener Dinge stapelten, hatte er sich nichts dabei gedacht und die Sachen an einen anderen Bekannten weitergegeben, der sie dann im Internet angeboten hatte.

Die Instrumente konnten dem Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Wie ein solches Negativerlebnis die Geschädigten nervlich belastet, war dem als Zeugen geladenen Musiker noch anzumerken. Der Angeklagte distanzierte sich deutlich von dieser Tat. Ein auch hier durchgeführter DNA-Abgleich hatte keinen Hinweis auf die Täterschaft des Angeklagten ergeben. Da der offenbar als Täter in Frage kommende „Gärtner“ seit damals auf der Flucht ist, stellte die Staatsanwältin den Antrag, das Verfahren wegen dieser Tat einzustellen. Da der Angeklagte und sein Verteidiger hiermit einverstanden waren, erging ein entsprechender Beschluss.

So reduzierte sich die Anklage auf den versuchten Kupferdiebstahl. Im Grunde war dieser Vorwurf nicht so gravierend, wenn da nicht schon eine ganze Anzahl an Vorverurteilungen vorgelegen hätten. Diese führten schließlich dazu, dass die Vertreterin der Staatsanwaltschaft die Verhängung einer Freiheitsstrafe von vier Monaten beantragte. Da sie den Angeklagten als Bewährungsversager einstufte, sollte die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Rechtsanwalt Krümberg als Verteidiger konnte der Höhe der beantragten Freiheitsstrafe nichts entgegensetzen. Das umfassende Geständnis, seine Rückkehr in den väterlichen Haushalt und die Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz sollten aber Gründe dafür sein, seinem Mandanten noch einmal eine Chance auf Bewährung zu geben.

Das Gericht schloss sich dem beantragten Strafmaß nicht an und setzte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten fest. Da der Verurteilte in geordneten Verhältnissen lebt, wurde die Vollstreckung für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Als Auflage wurde ihm aufgegeben, 600 Euro in monatlichen Raten von 50 Euro an die „Stiftung Opferhilfe“ zu zahlen.