Hohe Auszeichnung für „Grafschafter Landpartie“

Wenn im kommenden Mai in Wien die Europäischen Zeitungspreise verliehen werden, dann sind auch die Grafschafter Nachrichten vertreten: Sie erhalten die hohe Auszeichnung für ihr neues Magazin „Grafschafter Landpartie“.

Nordhorn. In diesem Jahr haben die Grafschafter Nachrichten zum ersten Mal am größten europäischen Zeitungswettbewerb teilgenommen, den „European Newspaper Awards“ – und sie gehören auf Anhieb zu den Preisträgern. In der Kategorie „Konzept/Innovation Print“ erhalten die GN für ihr Magazin „Grafschafter Landpartie“ einen „Award of Excellence“. Feierlich verliehen wird der Preis während des Europäischen Zeitungskongresses vom 21. bis 23. Mai 2017 im Rathaus der österreichischen Hauptstadt Wien.

Die „European Newspaper Awards“ werden in diesem Jahr zum 18. Mal verliehen. Insgesamt nahmen 191 Zeitungen aus 27 Ländern teil. Die Jury setzte sich aus 15 renommierten Chefredakteuren, Art-Direktoren und weiteren Experten aus neun Ländern zusammen. In der Nacht zu Mittwoch gaben sie die Preisträger bekannt.

In dem hochkarätigen Teilnehmerfeld sind die Grafschafter Nachrichten auf Anhieb für eine herausragende Neuerscheinung ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte das innovative Konzept und die exzellente Gestaltung der „Grafschafter Landpartie“. Dieses Magazin hatten die Grafschafter Nachrichten im Frühjahr 2016 erstmals auf den Markt gebracht – und das mit überwältigendem Erfolg: Das Heft war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Die zweite Ausgabe für Herbst/Winter 2016 wurde daher direkt in deutlich höherer Auflage gedruckt. Sie kann hier versandkostenfrei zum Preis von nur 3,90 Euro bestellt werden.