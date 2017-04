Ticker

Hoffenheim-Trainer zu BVB: „Immense Wirtschaftsinteressen“

dpa Zuzenhausen. Hoffenheims Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann findet es „mehr als unglücklich“, dass Borussia Dortmund nicht einmal 24 Stunden nach dem Anschlag wieder spielen musste. „Ich glaube schon, dass die Terminfindung grundsätzlich sehr schwer ist“, sagte er. Es sei aber schlicht nicht möglich, in so einer Situation normal Fußball zu spielen. Nagelsmann verwies auch auf die „immensen Wirtschaftsinteressen“ bei so einer Champions-League-Begegnung. Auch Dortmunds Trainer Thomas Tuchel hatte die schnelle Wiederansetzung des Spiels nach der Attacke auf den BVB-Mannschaftsbus kritisiert.