Obergrafschaft

Hökermarkt in Schüttorf erlebt Besucheransturm

Bei sommerlichen Temperaturen strömten bereits in den frühen Morgenstunden die Besucher auf den Flohmarkt. Der Saisonabschluss war der Hökermarkt diesmal aber nicht: Die Badesaison wurde bis zum 18. September verlängert.

Schüttorf. Einen wahren Besucheransturm hat am Sonnabend der Hökermarkt im Schüttorfer Freibad erlebt. Bereits zum dreizehnten Mal veranstaltete der Förderverein des Freibades den Flohmarkt unter freiem Himmel. Auf so große Resonanz bei Verkäufern und Käufern war die Veranstaltung allerdings noch nie gestoßen. „Mit weit über 200 Ständen hatten wir eine Rekordbeteiligung“, freute sich Organisator Ulrich Körner aus dem Vorstand des Fördervereins.

Als das Freibad am frühen Sonnabendmorgen öffnete, strömten aber nicht nur die Aussteller ins weitläufige Areal. Es zeigte sich einmal mehr, dass auch Flohmarktbesucher ausgesprochene Frühaufsteher sind. Bei herrlichem Spätsommerwetter blieb der Besucherstrom auch im Laufe des Tages konstant hoch. Erst am Nachmittag, als das Thermometer im Freibad sich immer mehr der 30-Grad-Marke näherte, ebbte der Andrang ab. Viele der ausschließlichen Privatverkäufer hatten dort schon einen Großteil an Dachboden- und Kellerfunden, Haushaltsgegenständen, Geschirr, Kleidungsstücken, Spielzeug, Büchern oder Technikprodukten an einen neuen Besitzer gebracht.

Bildergalerie Schüttorfer Hökermarkt erlebt Besucheransturm Bild / Bild kaufen Foto: Von Hinnerk Schröer

Angesichts der Hitze verpackten sie die Reste ihres Verkaufsstandes wieder in Kartons und transportierten sie zu ihren Autos, die auf dem benachbarten Kuhm-Platz geparkt werden konnten. Aufgrund weiterer helfender Hände durch Mitglieder des Fördervereins sah das Freibad bereits am Abend wieder so aus wie vor dem Hökermarkt. Neben den Stansdgebühren, die ebenfalls einen neuen Rekordstand erreichten, konnte sich der gemeinnützige Verein auch über die Einnahmen aus der gut bestückten Cafeteria freuen. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer, darunter auch mehrere neue Vereinsmitglieder aus der muslimisch-alevitischen Gemeinde in Schüttorf, hatten die Besucher den gesamten Tag über mit Brötchen, Kuchen, Würstchen versorgt. „Wir haben wieder viele Kuchenspenden bekommen“, freute sich die Vereinsvorsitzende Ute Meier-Bergfeld über die Unterstützung, die der Förderverein aus der Bevölkerung erhält. Denn die Einnahmen des Hökermarktes kommen wieder der Attraktivitätssteigerung des Freibades zu gute.

Neue Anordnung der Stände

Viele Besucher des Flohmarktes machten sich am Sonnabend auch zum ersten Mal ein Bild von den umfangreichen Umgestaltungsmaßnahmen, die vor der Saison verwirklicht worden war. Der Tenor war einhellig: Das neue Kinderbecken mit Wasserspielen und Matschbereich ist ein echtes Schmuckstück. Die Veränderungen auf dem Gelände sorgten auch dafür, dass die Stände beim Hökermarkt neu angeordnet wurden und es eine neue Wegführung gab. So mussten sich die Aussteller, die dem Flohmarkt seit Jahren als Verkäufer die Treue halten, teilweise neue Plätze suchen. „Am Freitagabend beim Standaufbau gab es noch kleinere Orientierungsschwierigkeiten. Aber das hat sich schnell geklärt“, berichtete Ulrich Körner. Auch die neue Speedrutsche am großen Becken war am Sonnabend ein Anziehungspunkt für zahlreiche Kinder und Jugendliche. Außerdem lockten die hohen Temperaturen erheblich mehr Schwimmer an als bei den bisherigen Auflagen des Hökermarktes.

Anders als in der Vergangenheit ist der Flohmarkt des Fördervereins aber nicht der Abschluss der Badesaison. Aufgrund der guten Wetterprognose auch für die kommenden Tage haben die Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren als Betreiber des städtischen Bades die Freibadsaison um eine Woche verlängert. So kann in Schüttorf jetzt bis zum 18. September geschwommen werden.