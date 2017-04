Region

Hochschule Osnabrück wird erweitert

Die Hochschule Osnabrück baut bis 2020 drei neue Gebäude am Campus Westerberg. Für insgesamt sieben Millionen Euro entstehen eine Multifunktionshalle, ein Laborgebäude und ein „Agro-Technikum“.

Osnabrück. „Ich bin begeistert, dass der Ausbau des Campus Westerberg mit atemberaubender Geschwindigkeit weitergeht“, sagt Hochschulpräsident Andreas Bertram. Auf einer Fläche von knapp einem Hektar werden an der Ecke Sedanstraße/Artilleriestraße in den kommenden Jahren eine Multifunktionshalle und ein Laborgebäude errichtet, außerdem ein sogenanntes „Agro-Technikum“ zur Erforschung und Unterbringung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten. Die Baufinanzierung erfolgt durch Fördermittel des Landes und ein Entwicklungsprogramm für Hochschulen.

Die Neubauten sollen Studenten und Mitarbeitern „beste Lehr- und Lernbedingungen“ ermöglichen, so Bertram weiter. Im Außenbereich entsteht eine Testfläche, auf der unter Freilandbedingungen zum Beispiel neue landwirtschaftliche Methoden und Feldroboter erprobt werden können. „Wenn man in der Halle entwickelt und anschließend nach draußen geht, müssen entsprechende Versuchsflächen vorhanden sein“, betont Physikprofessor Arno Ruckelshausen von der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik die Notwendigkeit der Campus-Erweiterung. Mit den Neubauten soll der Raumnot der betroffenen Studiengänge begegnet werden.

Möglicherweise noch in diesem Jahr beginnt der Abriss der Gebäude entlang der Nelson-Mandela-Straße – je nachdem wie schnell die vorbereitenden Arbeiten vonstattengehen und die Ausschreibungen verlaufen. Im ersten Schritt ist der östliche Teil des Geländes an der Reihe: Hier – in direkter Nachbarschaft zur neuen Zentralbibliothek – müssen Alt-Immobilien und ein Teil des vorhandenen Baumbestands weichen. Auf der Ecke Sedanstraße / Nelson-Mandela-Straße entsteht dann das knapp 500 Quadratmeter große Laborgebäude. Südlich schließt sich die 660 Quadratmeter große Multifunktionshalle an, die Lager- und Technikflächen bietet.

Nach Abschluss der Arbeiten auf der Ostseite des Geländes steht der Abriss der Gebäude entlang der Artilleriestraße an. Auf dieser Seite des Areals wird schließlich das 845 Quadratmeter große Agro-Technikum errichtet, das der Forschungsarbeit für landwirtschaftliche Trägerfahrzeuge, autonome Feldroboter und selbstfahrende Landmaschinen einen Raum bietet. Das ehemalige „Casino“ am Südende des Geländes bleibt unangetastet. Im Jahr 2020 soll das Ensemble seiner Bestimmung übergeben werden. Durch die Aufteilung der Abriss- und Bauarbeiten in zwei Abschnitte ist ein Umzug der betroffenen Hochschuleinheiten nicht nötig. Allerdings sei eine zeitweilige Sperrung der Sedanstraße während der Bauarbeiten kaum zu verhindern, kündigt die Hochschule schon jetzt an.

Architekturwettbeweb

Zur Neugestaltung des Campus Westerberg an dieser Stelle hatte die Hochschule Osnabrück einen Architekturwettbewerb ausgerufen. Eine externe Expertenkommission prüfte die eingereichten Vorschläge. Den Zuschlag erhielt jetzt eine Idee des Kasseler Architekturbüros „Atelier 30“, das bereits die 2015 neu gebaute Zentralbibliothek plante. „Wir haben uns für diesen Entwurf entschieden, weil es die sinnvollste Weiterentwicklung des Campus darstellt“, so Arno Kröger vom Gebäudemanagement der Hochschule.

Die Jury wertete die Umsetzung als „überzeugenden Entwurf“, der ein „feinsinniges Ensemble an der Sedanstraße“ ermögliche und zugleich eine harmonische Lösung der ökologischen, ökonomischen sowie funktionalen Anforderungen darstelle. Optisch zeigt sich das Gebäude entlang der Sedanstraße in einer Mischung aus hellem Wärmebeton und Polycarbonat.