Hitzige Verhandlungen bei Kunstmarkt auf der Burg

Auf dem Kunstmarkt in Bad Bentheim gab es in diesem Jahr wieder vielfältige Handwerkskunst zu entdecken. Foto: Partmann.

Skulpturen, Malereien oder Schmuck: Der 16. Kunstmarkt in Bad Bentheim hat am Wochenende erneut mit einem vielfältigen Angebot gelockt. Die hitzigen Temperaturen machten es den Händlern allerdings nicht immer einfach.

Bad Bentheim. Beim Feilschen um den Preis können Händler oder Interessent schon einmal ins Schwitzen kommen. Wenn das Thermometer dabei auch noch über 30 Grad zeigt und die heiße Luft im Verhandlungsraum der jeweiligen Zelte steht, dann wünschen sich alle Beteiligten schnell ein kühles Getränk herbei. Ähnliches spielte sich am Wochenende zuhauf auf der Burg in Bad Bentheim ab: Dort ging bereits die 16. Auflage des traditionellen Kunstmarktes über die Bühne. An zwei Tagen konnten Besucher vielfältige Kunstarbeiten bestaunen und erwerben, sich inspirieren lassen oder ungezwungen mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen.

Über 50 Händler aus Deutschland und den benachbarten Niederlanden stellten ihre Kunstwerke an den jeweiligen Verkaufsständen auf den Grünflächen vor dem ersten und zweiten Burgtor aus. Unter ihnen befanden sich auch einige regionale Künstler aus der Obergrafschaft, die Stammgäste auf dem Markt sind und sich einen Namen in der Kunstszene aufgebaut haben. Das mittelalterliche Ambiente bot im Zusammenspiel mit der historisch angehauchten Kunst der Aussteller wieder einmal einen passenden Rahmen – und so war auch das Interesse der Gäste trotz der teils drückenden Hitze groß. „Am Sonntag waren sogar noch mehr Marktbesucher da als am Sonnabend“, bilanzierte Helmut Schönrock, Jurymitglied für die Vergabe des GN-Kunstpreises auf dem 16. Kunstmarkt, zufrieden.

Von Plastiken, über Malereien, Radierungen und Schmuck bis hin zu Kunst aus Glas, Stein und Holz war die Vielfalt groß: Die Diplom-Bildhauerin Petra Röseler-Lansmann aus Gildehaus etwa hat Skulpturen und Kunstwerke aus Bentheimer Sandstein präsentiert. Seit 15 Jahren ist sie als Händlerin auf dem Kunstmarkt dabei. Die familiäre Atmosphäre und der damit einhergehende Kontakt zu den Händlern würden die Veranstaltung immer wieder gelingen lassen – so auch in diesem Jahr.

Kunstvoll waren auch die Fotoaufnahmen des Niederländers Jim van Iterson, der seine Eindrücke aus Reisen durch Südamerika unter anderem in Buchbänden veröffentlichte, die er auf dem Kunstmarkt ausstellte.

Am anderen Ende des Areals zeigten die Gildehauser Hobbybildhauer von „Schlüters Kuhle“, wie der Umgang mit Hammer und Meißel an einem Sandstein funktioniert. Designerkunst aus den Bereichen Glas und Holz stellten Birgit Kölking und Horst Pelties aus. Auch für die kleineren Besucher war wieder einmal etwas dabei: Bei der diesjährigen Mitmachaktion „Jeder Mensch ist ein Künstler“ konnte im Schatten der Burgmauer der Pinsel geschwungen werden. Auch der musikalische Aspekt durfte bei einem Kunstmarkt natürlich nicht fehlen: Beim Flanieren durch die Händlerreihen gab es für die Besucher dezenten Jazz von „Lapis Lazuli“ und „Twents Mandoline en Gitaar Orkest“ zu hören.

Etwas schwieriger durch die Hitze dürften es beim Verkauf auf dem Kunstmarkt Carin Rouhof und Suse Sleiderink aus Oldenzaal gehabt haben. Die Niederländerinnen waren zum dritten Mal dabei und boten gestrickte Schals. Wer trotzdem zugriff und eines der Exemplare tragen wollte, konnte in die kühle Katharinenkirche der Burg flüchten. Dort wurden die eingereichten Arbeiten der einzelnen Aussteller präsentiert, die sich um den diesjährigen GN-Kunstpreis beworben hatten. Über den Sieg entschieden dabei die Besucher per Geheimwahl sowie die Jury zu je 50 Prozent.

Der 1. Preis ging dabei an Herman F. van Loon aus Alkmaar. Den 2. Preis erhielt Jip Pol aus Enschede und auf Rang drei landete Heinz Bornemann aus Bad Bentheim, der im Vorjahr Platz eins belegt hatte. Den Preis für den besten Stand erhielt Petra Röseler-Lansmann. Sie darf im kommenden Jahr kostenlos am Kunstmarkt teilnehmen.

Zur Kunstpreis-Jury zählen Frank Slink, Reinhard Jansen, Ingrid Berkemeyer, Helmut Schönrock und Christian Koblischke.