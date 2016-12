Grafschaft

Hilfe im Umgang mit Wachkomapatienten

Zweieinhalb Jahre lang lag der Ehemann von Nicole de Bruin im Wachkoma. Nun will die Betroffene eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Wachkomapatienten gründen, um anderen mit dem schweren Schicksal zu helfen.

Neue Selbsthilfegruppe gegründet Für Angehörige von Wachkomapatienten hat Nicole de Bruin eine Selbsthilfegruppe gegründet. Wieso erzählt sie im GN-Interview.

Neuenhaus. Über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren überkam Nicole de Bruin an jedem Tag ein ungutes Gefühl, wenn sie von der Arbeit nach Hause kam und ihre Wohnungstür aufsperrte. Ihr Ehemann Jörg lag im Wachkoma und wurde von Familienmitgliedern gepflegt. Doch wenn sie die Haustüre öffnete, bei der Arbeit das Telefon klingelte oder Jörg nachts anfing, im Schlaf zu husten, beschlich sie das Gefühl, dass es mit ihrem Mann zu Ende gehen könnte. „Anfangs war die Pflege sehr schwer. Ich habe kaum geschlafen und aus Verzweiflung endlos geheult“, erzählt de Bruin. „Ich lebte jeden Tag mit der Ungewissheit, ob er noch da ist.“

Wenn Nicole mit Jörg sprach, ihm erzählte, wie ihr Tag verlaufen war, dann beobachtete sie, wie er mit seinen Augen suchte, woher die Stimme kam. Hatte er die Quelle ausgemacht, fixierte er sie mit festem Blick; als würde er überlegen: „Woher kenne ich diese Person?“ Wie man mit einer solchen Situation fertig wird? „Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben“, sagt die Neuenhauserin im Gespräch mit den GN. „Als Familie haben wir die Aufgabe gemeistert.“ Nachts half ein Pflegedienst.

Das war geschehen: Vor zweieinhalb Jahren wurde Jörg de Bruin, der an chronischer Bronchitis litt und wegen Asthma in Behandlung war, aufgrund plötzlicher Atemnot mit einem Krankenwagen in die Euregio-Klinik gebracht. Er hatte einen Herzstillstand erlitten und lag für anderthalb Wochen im künstlichen Koma. Aus diesem Koma kehrte er nie mehr vollständig zurück. Es folgte eine Frührehabilitierung in der Lingener Hedon-Klinik. Dort habe man sie vor die Wahl gestellt, ihren Mann, der nun im Wachkoma lag, zuhause zu pflegen oder in ein Pflegeheim einzuweisen. Im Kreis der Familie entschied Nicole de Bruin, ihn zuhause zu pflegen.

Das hieß für die heute 39-Jährige: Um 6 Uhr aufstehen, über eine Magensonde gab sie ihm zu trinken, anschließend wurde er zu zweit gewaschen und angezogen. Nach einer Bauchfellentzündung kam ihr Mann dann abermals ins Krankenhaus. Mitte Oktober dieses Jahr ist er verstorben.

Knapp anderthalb Monate später sitzt die Witwe im Familienservicebüro in Neuenhaus. Sie will eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Wachkomapatienten gründen, die sich ab Januar einmal im Monat an der Hauptstraße 55 treffen soll. Über der Lehne ihres Stuhls hängt eine schwarze Fleecejacke. Der Name „Jörg“ ist mit weißen Fäden aufgenäht worden. Ein Erinnerungsstück an ihren verstorbenen Ehemann. „In den vergangenen zweieinhalb Jahren habe ich mich oft alleingelassen gefühlt“, erzählt de Bruin. Mit der Selbsthilfegruppe für Angehörige von Wachkomapatienten will sie anderen Menschen helfen, sie darauf vorbereiten, was auf sie zukommt, wenn sie einen komatösen Angehörigen zuhause pflegen. „Auch auf lange Sicht“, fügt sie hinzu. Die Erfahrungen, die sie mit ihrem Mann gesammelt hat sollen nicht „umsonst“ gewesen sein, sagt die 39-Jährige. Ein erstes Treffen ist für den letzten Mittwoch im Januar 2017 gegen 19 Uhr im Familienservicebüro in Neuenhaus angesetzt.

Interessierte können sich bei Nicole de Bruin unter 05941 920850 oder 0174 9096277 sowie per E-Mail an sterngleiter01@aol.com.Anmeldungen nimmt auch das Selbsthilfebüro des Landkreises unter 05921 961867 entgegen.