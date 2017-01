Niedergrafschaft

Hilbers tritt zum vierten Mal für den Landtag an

Die CDU hat Reinhold Hilbers für den Landtag mit 97,7 Prozent nominiert. 86 von 88 Stimmen gab es für eine erneute Kandidatur bei der Wahl am 14. Januar 2018.

Lohne. Die Mitglieder der Grafschafter CDU haben ihren Kreisvorsitzenden Reinhold Hilbers erneut als Kandidaten für die Landtagswahl aufgestellt. Hilbers sitzt seit 2003 für die Christdemokraten im niedersächsischen Landtag. Am Donnerstag votierten 86 von 88 anwesenden Parteimitgliedern im Saal der Akademie Landwehr in Lohne für eine erneute Kandidatur bei der Wahl am 14. Januar 2018. Zur Kandidatenkür war auch der Spitzenkandidat der Landes-CDU, Dr. Bernd Althusmann in die Grafschaft gekommen.

