Grafschafter Schaufenster

Heute im Interview: Claudia Altena

Claudia Altena bietet in Ihrem Studio moderne High-Tech-Kosmetik an.

gn Neuenhaus. Claudia Altena, dermazeutische Kosmetikerin, Anti-Aging Spezialistin, Sugaring-Expertin und Nadelepilation und Inhaberin des Kosmetikinstituts für Damen und Herren in Neuenhaus bietet in Ihrem Studio moderne High-Tech-Kosmetik an. Individuelle Beratung und Betreuung mit Wohlfühl-Ambiente ergänzen ihr professionelles Konzept. Über ihre Areit informiert sie in einem Interview.

Gibt es viele Kosmetikinstitute, die so wie Sie arbeiten?

Obwohl es nach offiziellen Angaben in Deutschland derzeit 45.000 Kosmetikstudios gibt, sind außergewöhnliche Anti-Aging-Spezialisten die Ausnahme. In meinem Institut findet die anspruchsvolle Frau, oder auch der Mann ein einmaliges Beautykonzept, bei dem die Haut aufgebaut, regeneriert und verjüngt wird. Auch bei Hautproblemen wie Couperose, Rosazea und Akne etc. sind Sie bei mir in erfahrenen Händen. Ich gehe individuell auf den Kundenwunsch ein und erarbeite die wirksamste Lösung für Sie.

Schnell ein straffes Hautbild, ein paar Fältchen weniger, geht das denn?

Ich arbeite mit der neuesten Kaltlichtlasertherapie, wo ich völlig schmerzfrei hochwertige Hyaluron-Gele in die Haut einarbeite. Lasertechnologie bietet keinen Soforteffekt, es sind einige Anwendungen nötig, um ein Depot an Hyaluronsäure in der Haut aufzubauen. Nach den Initialbehandlungen geht man in die Erhaltungsphase, das bedeutet eine Auffrischbehandlung alle 6 bis 8 Wochen, um den Effekt zu behalten. Die Haut bleibt mit diesem Konzept dauerhaft straff, frisch und spiegelt ein gesundes Hautbild wieder.

Das Wunderbare dabei ist, dass Sie nicht geliftet oder aufgespritzt aussehen, sondern ganz natürlich jünger wirken. Diese Behandlung eignet sich nicht nur für die reife Haut, sondern hilft auch junger Haut, jung zu bleiben.

Welche Pflege empfehlen Sie ihrer Kundin zuhause?

Wenn man sich für eine hochwertige High-Tech –Behandlung im Kosmetikinstitut entscheidet, dann reden wir natürlich auch über dermazeutische Kosmetik. Das ist Wirkstoffkosmetik auf ganz hohem Niveau. Die Heimpflege wirkt unterstützend zur Behandlung und wird auf Ihr Hautbild exakt abgestimmt. Ich arbeite mit der Serie „Missing Link“ und der Byonik-Serie von Prof. Dr. Schmidt Prof. Dr. Schmidt hat über viele Jahre Innovationspreise für seine Kosmetikprodukte erhalten und ist in puncto Wissenschaft und Entwicklung einer der Führenden auf dem internationalen Kosmetikmarkt.

Wie kann man die geeignete Behandlung für sich heraus finden?

Ganz einfach: Rufen Sie mich unter 05941 9251983 an und buchen Sie einen Schnuppertermin, inklusive einer Hautanalyse oder informieren Sie sich im Internet unter der Adresse www.altena-cosmetics.de