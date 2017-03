Lokalsport

„Herzinfarkt-Spiel“: FC 09 besiegt Aligse mit 3:1

Durch den Sieg im letzten Heimspiel der Saison kletterten die Schüttorfer Volleyballer in der Zweitliga-Tabelle auf den achten Platz, bleiben aber in großer Abstiegsgefahr.

Schüttorf. Stefan Jäger sprach von einem „Herzinfarkt-Spiel“, Dietze Lammering betonte die Dramatik eines „geilen Kampfes“. Am Ende eines hoch unterhaltsamen Volleyballspiels zwischen dem FC Schüttorf 09 und den Sportfreunden Aligse stand aber ein verdienter 3:1 (28:26, 25:23, 22:25, 25:23)-Erfolg für die Gastgeber – und Trainer Jäger sowie Manager Lammering konnten am frühen Sonntagabend erst einmal kräftig durchpusten. Die Chancen für den FC 09, auch nächste Saison in der 2. Liga antreten zu dürfen, haben sich damit zwar verbessert, Lammering weiß aber auch: „Wir haben jetzt noch drei schwere Spiele im Osten. Davon werden wir wohl eines noch gewinnen müssen. Mal sehen, wo die Reise hingeht“.

Im letzten Heimspiel der Saison vor knapp 400 Zuschauern haben die 09-Volleyballer ihre Hausaufgaben gemacht – und sind zumindest für eine Woche auf den achten Tabellenplatz geklettert. Allerdings bedeutete das Niedersachsen-Duell zwei Stunden lang viel Arbeit. Im ersten Satz wehrten sie drei Satzbälle ab, ehe sie diesen bei Aufschlägen von Bartlomiej Podgorski nach drei Punkten in Folge mit 28:26 für sich entschieden. Danach lagen sie in einem wieder komplett ausgeglichenen Durchgang mit 22:23 zurück – und machten wieder drei Punkte. Den letzten holte Zuspieler Daniel Gorski mit einem Ass von der Aufschlaglinie. Der starke Pole wurde nicht nur wegen dieser Aktion später zum wertvollsten Spieler des Schüttorfer Teams gekürt.

Lammering: „Wir konnten uns nie sicher sein“

MVP der nie aufsteckenden Gäste aus dem „Dorf“ nahe Hannover wurde ebenfalls der Zuspieler: Marten Ahlborn glänzte ebenfalls als enorm starker Aufschläger, sorgte aber vor allem in den ersten beiden Sätzen mit präzisen Pässen für schnelle Angriffe durch die Mitte.

Als die Schüttorfer vor allem diese wirksame Variante der Sportfreunde besser in den Griff bekamen, schafften sie es (zum ersten Mal überhaupt in diesem Spiel), mit mehr als zwei Punkten in Führung zu gehen. 6:1 lagen sie im dritten Abschnitt vorne, sogar mit 19:12 im vierten Satz. Dieser war nötig geworden, weil Aligse zuvor nach Sätzen doch noch den 1:2-Anschluss geschafft hatte. „Wir konnten uns aber nie sicher sein, selbst dann nicht, als wir mit sieben Punkten vorne waren. Es war hochgradig dramatisch“, gab Dietze Lammering zu.

Die Schüttorfer konnten sich bis zuletzt auf starke Aufschläge etwa von Patrick Berges und Damian Domonik verlassen, ließen im eigenen Angriff aber viele Chancen aus. Und weil im vierten Satz einige leichte Annahmefehler dazukamen, brachten sie Aligse zurück ins Spiel. Die Gäste kämpften sich sogar auf 23:24 heran, Schüttorf brachte den Satz aber ins Ziel. „Mit etwas Glück“, wie Lammering meinte.

Trainer Jäger, der erstmals den Nachwuchs-Libero Fabian Berends aus der Landesliga-Mannschaft des FC 09 in den Zweitliga-Kader berief, lobte vor allem den kämpferischen Einsatz seiner Truppe. „Die drei Punkte sind aber das Wichtigste heute“, sagte er. Ein Lob von 09-Macher Lammering ging an die „sympathische Mannschaft aus Aligse für den schönen Fight“. Die zeigte weit nach Spielende noch einmal große Klasse: Nachdem der FC 09 seinen Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer rund um das Zweitliga-Team ausgesprochen hatte, versammelten sich alle Aligser vor ihrem Co-Trainer Harald Thiele und sagen ihm zu einem Geburtstag ein Ständchen.