Hengelo will City mit Pfählen für Autos sperren

Die Stadt Hengelo will ab Januar ihre Innenstadt vom Autoverkehr befreien. Zu diesem Zweck werden an drei Stellen Pfähle installiert, die den Weg in die eigentlich autofreie City versperren.

gn Hengelo. Hengelos Wethouder Jan Bron, der dieses Vorhaben jetzt bekannt gab, hat den Anblick von Autoblech in der Innenstadt satt. Die Pfähle werden ab 12 Uhr mittags installiert. Vorher bleibt das Stadtzentrum für die An- und Abfahrt von Zulieferfahrzeugen offen. Die Pfähle gelten als Übergangslösung. Auf längere Sicht will Hengelo zusammen mit den Nachbarstädten Enschede und Almelo zu einer Kameraüberwachung für die Fußgängerzonen kommen. Wer dann noch in die Innenstädte fährt und dort nicht sein darf, muss künftig mit einem Bußgeld rechnen.

