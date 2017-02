Niedergrafschaft

Heinz Rudolf Kunze zurück in Osterwald

Der Sänger und Musiker Heinz Rudolf Kunze hat am Wochenende in Osterwald zwei ausverkaufte, umjubelte Konzerte gegeben. Für den Liedermacher war es eine Rückkehr in die Heimat. Als Kind hatte er in Alte Piccardie gelebt.

Osterwald. Es gibt diese Momente, in denen man die berühmte Stecknadel fallen hören kann. Seltene Momente, in denen Hunderte Menschen gleichzeitig den Atem anhalten und die besondere Atmosphäre mit allen Sinnen aufnehmen: Die Augenpaare richten sich auf den Mann, der am Flügel auf der Bühne des Dorfgemeinschaftshauses in Osterwald sitzt. Heinz Rudolf Kunze, 60 Jahre alt, Koryphäe der deutschsprachigen Rockmusik, Schriftsteller, Liedermacher, gibt sich die Ehre.

Gerade erklingt das zehnte Lied bei seinem ersten Konzert am Freitagabend. Heinz Rudolf Kunze ist adrett gekleidet. Er trägt schwarze Jeans, markante Brille, Jackett und Schal. Seine Fans kennen ihn so. Doch dieses Mal scheint etwas anders zu sein als sonst. Denn gerade als Kunze routiniert die Zeilen „seit dem Augenblick, wo wir gegangen sind, bin ich irgendwas andres, aber nicht mehr ein Kind“ singt, huscht ihm ein Lächeln über die Lippen. Und dann folgt der Refrain: „In der Alten Piccardie, ich vergesse sie nie.“

Osterwald: Für ein Konzert in seine Grafschafter Heimat ist am Wochenende der Sänger Heinz Rudolf Kunze zurückgekehrt. Im Dorfgemeinschaftshaus von Osterwald nahm er seine Musikfans mit auf eine Reise in seine Kindheit.

Heinz Rudolf Kunze ist angekommen – und mit ihm 500 Zuhörer im ausverkauften Dorfgemeinschaftshaus, die nach dem Schlussakkord auf dem Flügel lautstark Beifall klatschen, sich von den Stühlen erheben und jedes einzelne von Kunzes emotionalen Worten sofort unterschreiben würden. Das Lied „In der Alten Piccardie“ auf dem Album „Deutschland“ ist eine Liebeserklärung an das ländliche Fleckchen Niedergrafschaft. Dort verbrachte der Sänger drei Jahre seiner Kindheit. Im vergangenen Jahr kehrte er für einen Fernsehdreh an seinen ehemaligen Wohnort zurückgekehrt, nun hat sich auch musikalisch der Kreis geschlossen. Die Bindung in die Niedergrafschaft ist den ganzen Abend spürbar.

Kunze nimmt seine Zuhörer in Osterwald aber auch mit in andere Zeiten. Zu seiner 1981 erschienenen Single „Balkonfrühstück“ erzählt er eine Anekdote mit dem früheren bayrischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein. Das Gewerbegebiet Nürnberg-Süd, das Kunze in diesem Lied beschreibt, sei eine sehr heruntergekommene Gegend, sagte er dem Politiker einst im Gespräch. Dieser habe daraufhin nur entgegnet: „Ich weiß. Ich wohne dort.“

Doch nicht nur witzige Erinnerungen bestimmen den Abend, sondern auch Botschaften, die der Schriftsteller Kunze in Gedichten, Mono- und Dialogen zur Einleitung seiner Lieder verpackt. So beleuchtet er in seinen Sprechtexten nicht nur die Themen Gewalt, Liebe und Verzweiflung, sondern macht sich auch für eine friedlichere Welt stark.

Zweieinhalb Stunden dauert das Konzert in der alten Heimat. Drei Mal lässt Kunze sich von seinen Zuhörern zu einer Zugabe zurück auf die Bühne bitten. Am Ende sind es 25 Lieder, die er spielt, unter ihnen natürlich auch sein größter Hit „Dein ist mein ganzes Herz“ von 1985 und auch eine Coverversion der „Toten Hosen“. Danach steht der sichtlich zufriedene Sänger im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses noch für viele Autogramme zur Verfügung. So ist auch weiterhin gewiss: Ein Stückchen Kunze bleibt in Alte Piccardie.

