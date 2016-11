Niedergrafschaft

Heinz Rudolf Kunze gibt Zusatzkonzert in Osterwald

Innerhalb weniger Tage war das Konzert von Heinz Rudolf Kunze im Januar in Osterwald ausverkauft. Nun gibt es einen Zusatztermin.

gn Osterwald. Der Sänger Heinz Rudolf Kunze gibt am Sonnabend, 21. Januar, ein Zusatzkonzert im Dorfgemeinschaftshaus in Osterwald. Es beginnt um 20 Uhr. Das erste Konzert am Vorabend sei innerhalb von zwei Tagen ausverkauft gewesen, sagt Veranstalter Hartmut Weusmann. Auch für den zweiten Auftritt stehen 500 Eintrittskarten zur Verfügung.

Heinz Rudolf Kunze lebte als Kind einige Jahre in Alte Piccardie und hat der Ortschaft in seinem aktuellen Album „Deutschland“ ein Lied gewidmet.

Eintrittskarten sind im GN-Ticketshop zum Preis von 35,90 Euro erhältlich. Mit GN-Card gibt es eine Ermäßigung von 2,50 Euro.