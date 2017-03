Nordhorn

Heinrich Marheineke ist neuer Schulleiter

In der neuen Aula wurde der neue Schulleiter Heinrich Marheineke in sein Amt eingeführt. Das Bild zeigt (von links): Landrat Friedrich Kethorn, Schulleiter Heinrich Marheineke, Leitende Regierungsschuldirektorin Dr. Martina Otto-Schindler und Erster Kreisrat Uwe Fietzek. Foto: Hamel

Doppelte Freude an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Gesundheit und Soziales in Nordhorn: Heinrich Marheineke hat den Posten als neuer Schulleiter angetreten. An der Schule freut man sich zudem über neue Räumlichkeiten.

Nordhorn. Schwierige Zeiten liegen hinter den BBS Gesundheit und Soziales: Vor knapp zwei Jahren übernahm Heinrich Marheineke kommissarisch die Schulleitung, nachdem seine Vorgängerin – für Schule und Schulträger überraschend – aus dem Dienst scheiden musste. Am Dienstag wurde dem Pädagogen, der schon seit mehr als 25 Jahren als Lehrer am Bölt tätig ist, nun offiziell der Posten des Schulleiters übertragen. Sein Kollegium und er selbst blicken voller Optimismus in die Zukunft.

Zunächst hatte Marheineke nur an eine Übergangslösung geglaubt. „Der Zusammenhalt innerhalb der Schulgemeinschaft und die großartige Unterstützung seitens meiner Familie haben dann den Entschluss reifen lassen, die Leitung der Schule zu übernehmen. Und jetzt ist es so weit“, sagte der 57-Jährige bei der Amtseinführung. In seiner Antrittsrede gelobte er, Hierarchien abzubauen, die Teamarbeit weiterzuentwickeln und sich für den Lernerfolg der Schüler einzusetzen: „Ich möchte eine Schulkultur schaffen, in der die einzelnen Gruppen der Schulgemeinschaft – die Leitung, die Lehrkräfte, die Schüler und weitere Akteure – einen Ort vorfinden, an dem sie sich wohlfühlen und wo beste Gelingensbedingungen herrschen.“

Erfreut zeigte er sich über die neuen Räumlichkeiten: Aus der ehemaligen Pausenhalle entstand ein farbenfroher, geräumiger Eingangsbereich mit großer Fensterfront, zahlreichen Sitzgelegenheiten und einem Monitor für Nachrichten und schulinterne Informationen. Direkt nebenan ist die frühere Aula einem modernen Mehrzweckraum gewichen, der über eine umfassende Bühnentechnik verfügt und nun für Theateraufführungen, Seminare und weitere Veranstaltungen zur Verfügung steht.

Ein besonderer Clou ist das Selbstlernzentrum, das ebenfalls an das neue Foyer anschließt: Der Raum bietet sowohl für Einzel- als auch für Partnerarbeiten entsprechende Plätze, hält zudem einen Bereich zum Lesen und Entspannen bereit und ermöglicht darüber hinaus durch Beamer und PC das Trainieren freier Vorträge. In einer „einladenden Atmosphäre“ sollen Freistunden sinnvoll genutzt und das selbstständige Lernen der Schüler gefördert werden. Marheineke dankte allen, die zum Gelingen des Bauprojekts beigetragen haben.

Studiendirektorin Katharina Bölle warf einen Blick auf die Vita des neuen Schulleiters: Gebürtig aus dem Landkreis Hildesheim stammend, kam der gelernte Landwirt 1992 zu den BBS und unterrichtete seitdem die Fächer Agrarwirtschaft, Politik, Biologie und Informationsverarbeitung. 1997 wurde er zum Oberstudienrat ernannt, sechs Jahre später folgte die Beförderung zum Studiendirektor.

Seit 2010 wirkte er als stellvertretender Schulleiter. Nachdem er im April 2015 die Schulleitung kommissarisch übernahm, habe er „besondere Stärke“ bewiesen, so Bölle. Sie sicherte ihm weiterhin die volle Unterstützung des Kollegiums zu. Von der Kompetenz Marheinekes ist auch Landrat Friedrich Kethorn überzeugt: „Es ist nicht nur eine gute, sondern eine ausgezeichnete Wahl“, sagte er mit Blick auf die Amtseinführung. Die Schule habe nun ein „Eigengewächs“ als Leiter, der die Einrichtung bestens kennt. Angetan zeigte sich Kethorn auch von den neuen Räumen, für deren Bau der Landkreis rund 600.000 Euro ausgegeben hat. „Wenn man in Schulen investiert, kann es nur gut sein“, sagte er.

An Lob für den neuen Schulleiter sparte auch die Leitende Regierungsschuldirektorin Dr. Martina Otto-Schindler nicht, welche die Dienstpostenübertragung – so der offizielle Begriff – vornahm. Neben den 57 Fortbildungen, die Marheineke im Laufe seines Lehrerdaseins absolviert hat, würdigte sie besonders den Humor als wesentliche Stärke seines Profils. Grußworte gab es darüber hinaus von Brigitte Gebert (Personalrat), Frank Cirksena (Schulvorstand und Elternrat) sowie Hans-Joachim Naber, Vorsitzender des Schulfördervereins. Der Verein steuerte 51.000 Euro zum Bauprojekt bei.

Nicht zuletzt kam auch die Schülervertretung zu Wort: Annalena Ter-Heide und Matteo van Vliet betonten, dass Heinrich Marheineke sich bei den Schülern einer großen Beliebtheit erfreut. So sei er bei den Jugendlichen dafür bekannt, ein offenes Ohr zu haben, Interesse zu zeigen und sich Zeit für sie zu nehmen – auch wenn er viel zu tun hatte.

Bereichert wurde die Feierstunde durch ein szenisches Spiel von Auszubildenden der Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz. Für die musikalische Begleitung sorgte das Nordhorner Blasorchester unter Leitung von Peter Sleumer.