Lokalsport

Heiner Wilmink gewinnt dritten EM-Titel in Folge

Der Nordhorner setzte sich bei der Duathlon-Europameisterschaft im spanischen Soria in der Altersklasse M 60 durch. Auf der zweiten Laufstrecke übernahm er die Spitze und lief noch einen Vorsprung von 40 Sekunden heraus.

Soria. Mit großen Erwartungen war der LCN-Ausdauersportler Heiner Wilmink zur Europameisterschaft im Duathlon ins spanische Soria gefahren – und diese haben sich voll erfüllt. Der Nordhorner schaffte den Hattrick und holte sich in seiner Klasse M 60 mit einer Zeit von 1:11:50 Stunden den Titel. Im Ziel hatte er einen Vorsprung von 40 Sekunden vor dem Briten David Butt.

Im Lauf über die 5-km-Strecke, der den Wettbewerb eröffnete, setzte sich Wilmink sofort an die Spitze des 25-köpfigen Starterfeldes seiner Altersklasse und bog nach 19:45 Minuten in die Wechselzone ein. Die Radstrecke über 20 Kilometer erforderte höchste Konzentration, da starke Seitenwinde und Böen die Abfahrten zu einer halsbrecherischen Angelegenheit machten, wie Wilmink berichtet. Dabei hatte ihn sein stärkster Konkurrent David Butt eingeholt, da er anscheinend mit den Abfahrten besser fertig wurde. „Ich nahm allen Mut zusammen, um ihm zu folgen“, berichtete Wilmink, der die Strecke in 39:37 Minuten zurücklegte. Nach einer schnellen Wechselzeit setzte er auf den abschließenden 2,5 Kilometern zur Verfolgung an, überholte schließlich den Briten und baute seinen Vorsprung mit seiner Laufzeit von 10:15 Minuten auf 40 Sekunden aus.

Teamkollegin Silvia Rode eröffnete ihren Wettkampf in der Klasse W 50 in 22:46 und lag damit auf einem Mittelplatz unter den 22 Starterinnen. Die böigen Winde auf der Radstrecke setzten ihr stark zu; um nicht in Unfälle verwickelt zu werden, nahm sie das Tempo erheblich zurück und schöpfte mit einer Zeit von 46:13 Minuten ihr Potenzial nicht voll aus. Auf der zweiten Laufstrecke, die sie in 11:43 Minuten absolvierte, lieferte sie sich einen Zweikampf mit einer spanischen Athletin, den sie für sich entschied und somit die erhoffte Top-Ten-Platzierung mit einem neunten Rang erreichte.