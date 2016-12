Lokalsport

Heiner Bültmann: „Wir haben uns super berappelt“

Die Zwischenbilanz von Heiner Bültmann fällt positiv aus. Der Trainer der HSG Nordhorn-Lingen ist nach dem ersten Saisondrittel in der 2. Handball-Bundesliga zufrieden.

Nordhorn.Mit 4:8 Punkten und großem Verletzungspech begann die Saison für den Handball-Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen alles andere als optimal. Doch danach arbeiteten sich Kapitän Nicky Verjans und Kollegen mit 12:4 Punkten in Folge ins obere Tabellendrittel vor. Platz acht und 16:12 Punkte entsprechen der Zielsetzung vor der Saison. Bitter: Torwart Björn Buhrmester fällt weiter krank aus. Trainer Heiner Bültmann über ...

... den bisherigen Saisonverlauf für sein Team.

Die Bilanz ist absolut positiv. Nach dem Ausfall von Frank Schumann zu Saisonbeginn und dem schwierigen Start gegen starke Mannschaften mit 4:8 Punkten haben wir uns super berappelt. Wir haben danach 12:4 Punkte geholt, obwohl Lutz Heiny seit dem fünften Spieltag mit einem Kreuzbandriss ausfällt, Matthias Poll nach einem Kreuzbandriss erst während der Saison zurückgekommen ist und mit Nicky Verjans oder aktuell Björn Buhrmester einige krank ausgefallen sind. Gerade unter Berücksichtigung dieser Ausfälle haben wir das gut gemacht.

... das Ende der Erfolgsserie mit der 23:26-Niederlage am Sonntag gegen die TSG Friesenheim nach sechs Siegen aus den sieben Spielen zuvor.

Mit der Mannschaft habe ich darüber am Dienstag nach dem Training gesprochen; für mich war die Niederlage abgehakt, nachdem ich am Montag das Video gesehen hatte, das die Eindrücke vom Spiel bestätigt hat. Friesenheim war gut, hat vor allem sehr gut gedeckt. Und wir haben in den letzten zehn Minuten die „big points“ nicht gemacht: Und das waren nicht nur der vergebene Gegenstoß von Asbjörn Madsen und der verworfene Siebenmeter von Lasse Seidel; dazu gehörte auch ein Pass in den Rücken von Pavel Mickal, wo wir zwar im Ballbesitz bleiben, aber uns der Torchance berauben, und ein technischer Fehler bei einem Zuspiel, das den Kreisläufer nicht erreicht. Diese Fehler hat Friesenheim nicht gemacht; das ist eine Top-Mannschaft, die im Angriff sehr abgezockt ist.

... die Lage in der Liga.

Das ist schon verrückt: Mit Wilhelmshaven, Hamm und Aue stehen drei Mannschaften auf Abstiegsplätzen, die in der Abschlusstabelle der vergangenen Saison, als wir Achter wurden, vor uns gestanden haben. Alle Aufsteiger stehen im gesicherten Mittelfeld – mit Tendenz nach oben, allen voran natürlich der TV Hüttenberg als Dritter, der eine ganz starke Saison spielt. Das alles zeigt, wie mega-ausgeglichen die Liga ist. Daher bin ich mir auch ganz sicher, dass die Top-Mannschaften Bietigheim und Nettelstedt noch Punkte lassen werden.

... den zweiten Trainerwechsel der Saison Anfang der Woche beim EHV Aue, wo Maik Handschke durch seinen Co-Trainer Stephan Swat ersetzt wurde.

Die waren vergangene Saison Siebter und sind natürlich mit ganz anderen Erwartungen in diese Spielzeit gegangen. Woran es gelegen hat, ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Vielleicht hat es einfach nicht gepasst.

... die kurzfristige Perspektive der HSG, die aktuell Tabellenachter ist.

Ich finde, wir haben eine ganz interessante Position. Wir haben bis zum Jahresende noch vier Spiele und unser Ziel ist es, den Platz im oberen Drittel zu festigen.

... das nächste Spiel am Sonntag beim Tabellenfünften DJK Rimpar.

Die haben 20:8 Punkte auf dem Konto und spielen eine ganz stabile Saison. Sie haben ihre bekannten Qualitäten mit Max Brustmann im Tor und einer bärenstarken Abwehr. Und mit Benjamin Herth haben sie vor dieser Saison einen Bundesligaspieler dazu bekommen, der ihnen im Angriff eine Extra-Note verleiht. Das wird eine ganz schwere Aufgabe für uns, dennoch haben wir da definitiv eine Chance.

... die Aussichten, dass der an Grippe erkrankte Torhüter Björn Buhrmester am Sonntag in der S.-Oliver-Arena in Würzburg wieder dabei ist.

Björn ist noch bis nächste Woche krankgeschrieben und hat immer noch Fieber, wenn auch nicht mehr so hoch. Es hat ihn richtig erwischt und er wird am Sonntag gegen Rimpar definitiv nicht spielen können. Auch Matthias Poll hat einen Infekt; deswegen habe ich ihn gegen Friesenheim auch lieber 60 Minuten auf der Bank gelassen.

Aufgezeichnet von Frank Hartlef