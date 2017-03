Lokalsport

Heimspiele des SV Bad Bentheim fallen aus

Von Holger Wilkens

Zu viel Regen: Die Landesliga-Mannschaft des Obergrafschafter Vereins spielt am Sonntagnachmittag nicht gegen den SV Bad Rothenfelde. Auch die Partie der SVB-Reserve in der Kreisliga wurde am Vormittag abgesagt.

Bad Bentheim. Das Gros der für diesen Sonntag angesetzten Fußballspiele in Bezirk und Kreis kann über die Bühne gehen, allerdings hat der Regen den Plätzen beim SV Bad Bentheim zu stark zugesetzt. Wie SVB-Spielbetriebsleiter Jochen Kloster am Vormittag mitteilte, wurden auf Grund der Regenfälle die Heimspiele am Sonntag kurzfristig abgesagt. Das betrifft die für 15 Uhr geplante Landesliga-Begegnung gegen den SV Bad Rothenfelde, aber auch das Duell der Bentheimer „Zweiten“ um 11.30 Uhr gegen Borussia Neuenhaus. Darüber hinaus wurde in der 1. Kreisklasse auch das Spiel des SV Klausheide gegen Union Emlichheim II abgesagt. Vereinzelt kann auch in den unteren Kreisklassen nicht gespielt werden.

