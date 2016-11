Grafschaft

Heimatverein mit frischem Schwung ins neue Jahr

Mit Kooperationsangeboten an die örtlichen Heimatvereine, mit jüngeren Vorstandsmitgliedern und mit einer umfassend überarbeiteten Satzung will sich der Heimatverein Grafschaft Bentheim fit machen für die Zukunft.

gn Lohne/Gildehaus. Die Mitgliederversammlung des Heimatvereins Grafschaft Bentheim hat am Sonnabend nach reger Diskussion im Heimathaus Lohne einige Satzungsänderungen beschlossen. Aktuell hat der Verein 1520 Mitglieder. Im kommenden Jahr werden Vorstand und Geschäftsführung des Grafschafter Vereins auf Wunsch seiner Mitglieder zu einem Treffen mit möglichst vielen örtlichen Heimatvereinen aus der Grafschaft einladen. Ziel: besserer Austausch, mehr Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung. Bereits seit einem Jahr können Vereine und Kommunen auch Mitglied im Grafschafter Heimatverein werden. Zuvor war dies nur Einzelpersonen möglich.

Darüber hinaus hat die Mitgliederversammlung nun weitreichende Änderungen an der Vereinssatzung beschlossen, die vor allem mehr Verantwortung vom Vorstand auf die Mitgliederversammlung verlagern. Der Vorstand selbst wurde um zwei Beisitzer erweitert: Neben Ralf Tyborczyk, der bereits seit einigen Jahren als Autor für das „Bentheimer Jahrbuch“ schreibt, wurde auch der Leiter des Kreis- und Kommunalarchivs, Christian Lonnemann, einstimmig in den Vorstand gewählt.

Umzug in neue Geschäftsstelle

Das neue Archivgebäude auf dem ehemaligen Nino-Gelände in Nordhorn ist künftig auch Sitz der Geschäftsstelle des Heimatvereins. Die Adresse lautet Nino-Allee 2, 48529 Nordhorn. Durch das enge Zusammenrücken von Heimatverein, Archiv, Stadtmuseum, Volkshochschule, Kulturamt des Landkreises und weiteren Institutionen erhofft sich der Verein eine zusätzliche Belebung.

Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten erfolgt in dieser Woche. Ab Montag, 21. November, bis einschließlich Freitag, 25. November, können sich die Vereinsmitglieder dort auch das „Bentheimer Jahrbuch 2017“ abholen. Die Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 16 Uhr, Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr.

„Bentheimer Jahrbuch 2017“

Wie bereits berichtet, wird das Jahrbuch erstmals nicht mehr von Ehrenamtlichen direkt an die Haustür geliefert. Dies sei personell leider nicht mehr zu leisten, bedauerte Vereinsvorsitzender Josef Brüggemann in der Mitgliederversammlung. Mitgliedern, die ihr Buch nicht persönlich abholen können, wird es gemeinsam mit dem „Grafschafter“ per Post zugestellt, die Portokosten werden berechnet.

Am Montagabend hat der Heimatverein sein neues Jahrbuch im Otto-Pankok-Museum in Gildehaus offiziell vorgestellt und insbesondere den vielen Autoren gedankt, die – ebenso wie das gesamte Redaktionsteam – rein ehrenamtlich das knapp 320 Seiten starke Buch erstellt haben. Redaktionsleiter Steffen Burkert kündigte an, dass schon jetzt mehrere Beiträge für das Jahrbuch 2018 vorliegen, sprach zugleich aber die Einladung auch an die örtlichen Heimatvereine aus, sich an dieser etablierten Publikation mit einer Auflage von 2500 Exemplaren zu beteiligen.

Laufende Projekte

Ein Augenmerk lag in den vergangenen Monaten zudem auf dem Erfassen von Buchdatenbeständen des Heimatvereins, die bis auf die Gründung des Vereins im Jahr 1912 zurückgehen. Dank ehrenamtlich engagierter Mitglieder konnten mehr als 4000 Beiträge nach Stichworten, Autoren und Erscheinungsjahr gelistet werden. Über eine Suchmaske auf der Internetseite des Heimatsvereins Grafschaft Bentheim (www.heimatverein-grafschaft.de) können Interessierte nun gezielte Suchanfragen stellen.

Angelaufen ist die Produktion eines Buches zum Lebenswerk des Schriftstellers und Dichters Heinrich Kuiper aus Grasdorf. Zudem wird mithilfe einer Arbeitsgruppe die Geschichte des jüdischen Lebens in der Grafschaft Bentheim aufgearbeitet. Für 2017 sind dazu eine Broschüre und eine Ausstellung geplant. Für jeden Ort der Grafschaft wird dieses Thema exemplarisch anhand ausgewählter jüdischer Familien dargestellt.

Außerdem läuft aktuell mit der Geschichtswerkstatt Curriculum Vitae in Pforzheim ein Forschungsprojekt über die ranghöchste Kriminalbeamtin im Dritten Reich, die Gildehauserin Frederike Wieking. Auch hierzu soll im kommenden Jahr eine umfassende Biografie als Buch erscheinen.