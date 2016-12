Niedergrafschaft

Heidegut Weihnachtsmarkt versprüht urigen Charme

Tausende Besucher zog es am Wochenende auf den Weihnachtsmarkt auf dem Heidegut in Wielen. Dort gab es mehr als 60 Buden.

Wielen. Der Grad zwischen einer oft abfällig bezeichneten „Glühweinkirmes“ und Reizüberflutung kann bei der Organisation eines Weihnachtsmarktes beileibe ziemlich schmal sein. In Wielen aber, das wurde am dritten Adventswochenende einmal mehr deutlich, scheint die perfekte Mischung längst gefunden zu sein. Nach der Premiere im Jahr 2014 und einer nicht weniger erfolgreichen Fortsetzung 2015 fand hier zum dritten Mal auf dem Heidegut der große Weihnachtsmarkt statt, der seinen Namen auch redlich verdient hat. Über Wochen hatte die Familie Plöns und ihr Team das Areal weihnachtlich hergerichtet, um sich „gemeinsam mit den Besuchern in besonderer Umgebung auf die bevorstehenden Festtage zu freuen“, erklärte Gerhard Plöns.

Und wie in den Jahren zuvor herrschte riesiger Andrang: Tausende Besucher strömten auf das Gelände an der Kreisstraße. Mehr als 60 Aussteller hatten mit viel Liebe zum Detail ihre Verkaufsstände aufgebaut, um ihre Kunsthandwerke, Spezialitäten und Dekorationsartikel bestmöglich in Szene zu setzen. Unterstützt wurden sie dabei auch von der Umgebung des Heideguts, dass einen urigen Weihnachtscharme versprühte. So konnten die Besucher unter anderem durch die Remise flanieren, sich in verschiedenen Stallungen einen Überblick verschaffen oder in der Mühle mit den Verkäufern ins Gespräch kommen. Fünf Feuertöpfe sowie auf dem Boden verteilte Holzschnitzel rundeten das stimmige Bild des Weihnachtsmarktes ab.

Lange vor Beginn des Weihnachtsmarktes waren die verfügbaren Plätze für interessierte Aussteller bereits vergriffen. „Als kurzfristig ein Händler absagen musste, konnten wir innerhalb von zwei Stunden einen Ersatz besorgen“, berichtete Plöns. Erfreulich aus Sicht der Organisatoren: Auch viele Niederländer betrieben einen Verkaufsstand oder kamen zu Besuch. Dies unterstreiche die gute Beziehung zu den Nachbarn, sagte Plöns.

Nicht nur Kaufen, sondern auch schauen und selbst aktiv werden, war das Motto auf dem Weihnachtsmarkt des Heideguts: Der Hoogsteder Hobbyschmied Jörg Bluhm formte aus Eisen kleine Nägel und Andenken für die Besucher. Am Stand der „Sünneküken“, dem ortsansässigen Kindergarten, wurde um selbst gebackene Torten und Spezialitäten geknobelt. An der „Haller Honigquelle“ von Gerd Rengelink stand den Gästen eine große Auswahl an lokalem Honig zur Verfügung, die sie probieren konnten. Und für die ganz kleinen Gäste verteilte zum ersten Mal auch der Weihnachtsmann süße Leckereien.

Da Weihnachten ein Fest der Nächstenliebe ist, kam auch der karitative Aspekt nicht zu kurz: Die Elterninitiative Kinderkrebs verkaufte allerlei Handwerk für Betroffene und der Förderverein „Helft den Waisen und Straßenkindern in Cajamarca/Peru“ war mit einem Stand vertreten.