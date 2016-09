Region

Haus in Geeste ist nach Brand unbewohnbar

Die Bewohnerin versuchte noch, die Flammen zu löschen, und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand unter Atemschutz. Es gibt bereits einen Verdacht zur Brandursache.

Geeste. Am frühen Freitagabend ist es im Geester Ortsteil Osterbrock zu einem Wohnhausbrand gekommen, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstand. Innerhalb von kürzester Zeit stand das Obergeschoss einer Doppelhaushälfte in der Gartenstraße in Flammen. Das Feuer griff dabei auch auf die zweite Hälfte des Hauses über.

Video Wohnhaus in Osterbrock in Flammen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Geeste-Osterbrock: Ein Feuer hat am Freitagabend ein Doppelhaus in Osterbrock zerstört. Nach Polizeiangaben hat möglicherweise ein Kind den Brand verursacht.



Die Bewohner darin konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bei einem eigenen Löschversuch erlitt die 40-jährige Hausbewohnerin eine leichte Rauchvergiftung, die im Krankenhaus behandelt wurde. „Sie ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung und wurde noch am Abend entlassen“, berichtete die Polizei am Sonnabend.

Hat Sechsjähriger gezündelt?

Zur Brandursache können die Ermittler noch keine konkreten Angaben machen. Es ist laut Polizei nicht auszuschließen, dass ein sechsjähriger Junge das Feuer fahrlässig verursacht hat. Der Sohn der 40-Jährigen hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes alleine im Obergeschoss auf. Die Polizei ermittelt jedoch weiter in alle Richtungen.

Das Doppelhaus wurde durch den Brand stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit allen im Ort verfügbaren Einsatzkräften am Brandort. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in die Doppelhaushälfte vor, mussten sich aber wegen drohender Einsturzgefahr wieder zurückziehen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand unter Kontrolle bringen, bevor sich das Feuer auf den gesamten Gebäudekomplex ausbreiten konnte. Neben der Polizei waren 40 Feuerwehreinsatzkräfte mit acht Fahrzeugen sowie ein Rettungswagen im Einsatz.