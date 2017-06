Nordhorn

Hauch von Broadway und der Wiener Burg

Herbert Knebel, Tom Gaebel, „Wildes Holz“ oder „6-Zylinder“: Das Programm der „Alten Weberei“ bietet in der Herbst-Winter-Saison 2017/2018 alte und neue, große und kleine Namen aus Kabarett, Literatur, Musik und Theater.

Nordhorn. Das Team um Geschäftsführer Frank Röpke hat sich für das neue Programm mit den zurückliegenden Spielplänen des „Kultur- und Tourismuszentrums Alte Weberei“ beschäftigt, neue Impulse eingewoben, Kontakte gestärkt und im Austausch mit lokalen und überregionalen Partnern eine bunte Palette kultureller Veranstaltungen aus Kabarett, Theater, Comedy, Konzert und Lesung zusammengestellt. Neben alten Bekannten wie Herbert Knebel oder den „6-Zylindern“ zählen Tom Gaebel, Hagen Rether, Philipp Hochmair, Rüdiger Hoffmann und Christian Ehring zu den hochkarätigen Gästen. Beginn ist in der Regel jeweils um 20 Uhr.

Jens Neutag: Der preisgekrönte Kabarettist präsentiert am 15. September, eine Woche vor den Bundestagswahlen, sein neues Programm „Mit Volldampf“.

Bademeister Schaluppke startet am 23. September mit seiner kuriosen Jubiläumsshow „Zehn Jahre unterm Zehner“ einen Angriff auf die Lachmuskeln seines Publikums.

Beim „Poetry Slam“ am 30. September und am 8. Dezember sowie am 13. April 2018 ringen Poetinnen, Bühnenliteraten und wilde Wortverdreher um die Gunst des Publikums. Die Moderation hat Marian Heuser.

„Wildes Holz“: Eine Konzertgitarre, ein Kontrabass und eine Blockflöte, das ist die ungewöhnliche Besetzung dieser Rockband. Das Trio will am 11. Oktober mit Stücken von „AC/DC“ den Saal zum Toben bringen und die Flöte perfekt die Stimme von Michael Jackson imitieren lassen. Auch Stücke von „Deep Purple“ oder „Kraftwerk“ funktionieren in der Holz-Version.

„The Backwoods“: Das Grafschafter Akustik-Trio spielt am 8. November Interpretationen von bekannten Rock-, Indie- oder Alternative-Künstlern wie „Sportfreunde Stiller“ oder „Foo Fighters“ sowie Eigenkompositionen

Kerstin Gier: Die Autorin, die mit ihrer „Edelstein“-Trilogie („Rubinrot“, „Saphirblau“, „Smaragdgrün“) bekannt wurde, präsentiert am 15. November in Kooperation mit der Buchhandlung Viola Taube ihren neuen Roman „Wolkenschloss“.

Tom Gaebel: „Deutschlands swingender Gentleman Nummer eins“ will am 13. Dezember einen Hauch von Broadway versprühen. Der Sänger und Entertainer, bekannt durch viele TV-Auftritte, stimmt mit „A Swinging Christmas“ in Frank-Sinatra-Manier auf Weihnachten ein.

„Die Magier“: Mit ihrer Show, einer Mischung aus Magie und Comedy, wollen sie am 28. Dezember für beste Unterhaltung sorgen und das Publikum verzaubern.

„The Dead Buffaloes“: Das Akustik-Gitarrenduo präsentiert am 10. Januar 2018 mit dem Programm „Revisited“ eigene Songs im amerikanischen Singer-Songwriter-Stil. Dem Grafschafter Publikum ist das Ensemble als Teil der Band „Backwater Revisited“ bekannt.

Herbert Knebel: Gemeinsam mit seinem „Affentheater“ kommt die Kultfigur aus dem Ruhrgebiet am 27. Januar unter dem Titel „Rocken bis qualmt“ zurück nach Nordhorn.

„Werther!“: Der „Alten Weberei“ ist es gelungen, am 10. Februar einen hochkarätigen Theaterabend im Stil des Wiener Burgtheaters und des Hamburger Thalia Theaters zu organisieren.

Die Inszenierung von Johann Wolfgang von Goethes Briefroman in der Fassung von Regiegröße Nicolas Stemann und mit Philipp Hochmair in der Hauptrolle tourte bereits mehrmals um die Welt und hat inzwischen Kultstatus erlangt: „Stemanns Werther trifft den Nerv der Zeit, ohne den Text zu verraten. Ihm zuzuschauen bereitet eine Stunde lang großes Vergnügen“, schrieb die FAZ.

„GlasBlasSing Quintett“: Am 14. Februar verwandeln die fünf Berliner Musiker gewöhnliche Flaschen aus Glas, Plastik oder Metall in Musikinstrumente und entlocken ihnen erstaunlichen Laute und ungewöhnliche Cover-Nummern. „Ein Konzerterlebnis der besonderen Art“, versprechen die Veranstalter.

Marek Fis: Der selbst ernannte „Ostblock-Latino“ ist am 9. März wieder zu Gast in Nordhorn und gibt sein neues Programm „Unter Arrest“.

„Bookends“: Das schottische Folk-Duo gibt am 14. März sein Programm „Tribute to Simon & Garfunkel“. Begleitet wird es vom britischen Streichquartett „Leo Strings“.

„Yang“: „Music with Message“ verspricht das akustische Trio aus der Grafschaft am 11. April mit Songs, die von Buddha, Osho und Laotse inspiriert sind.

„6-Zylinder“: Bei ihrem Wiederhören in Nordhorn präsentiert das humorvolle A-Cappella-Ensemble am 21. April das neue Programm „Jetzt auch konisch“.

Hagen Rether: Der renommierte Kabarettist spielt am 11. Mai sein Solo „Liebe“.

In einem ersten Ausblick für die übernächste Spielzeit 2018/2019 kündigt die „Alte Weberei“ mit Rüdiger Hoffmann am 29. September 2018, Christian Ehring am 19. Oktober 2018 und Jürgen Becker am 2. Februar 2019 gleich drei Kabarettgrößen an.