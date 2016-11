Sportwelt

Hannover nach 2:0 auf dem Relegationsplatz - KSC verliert

Hannover 96 hat den Sprung auf den Relegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Die Niedersachsen gewannen ihr Heimspiel gegen Erzgebirge Aue vor 31 100 Zuschauern mit 2:0 (1:0).

dpa Hannover. Die Tore für die Niedersachsen erzielten Martin Harnik in der 23. Minute per Kopf sowie der eingewechselte Niclas Füllkrug (77.) mit einem Flachschuss. Im ersten Pflichtspiel der beiden Mannschaften gegeneinander kämpften die auf Platz 17 abgerutschten Sachsen aufopferungsvoll gegen die neunte Saisonniederlage. Mehr als ein Abseitstor von Steve Breitkreuz in der 42. Minute gelang ihnen aber nicht.

Für den Karlsruher SC geht die Negativserie weiter. Das Derby gegen den SV Sandhausen verlor der frühere Erstligist mit 1:3 (0:0) und hängt damit tief in der Abstiegszone fest. Nach der dritten Niederlage nacheinander steht der KSC vorerst punktgleich mit Arminia Bielefeld auf dem Relegationsplatz.

Vor 11 030 Zuschauern brachte Dimitris Diamantakos die Gastgeber in Führung (47. Minute). Andrew Wooten erzielte per Strafstoß den Ausgleich, dann glückte ihm das 2:1 (60./74.). Lucas Höler sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand bei Sandhausens erstem Auswärtssieg der Saison (90.+3).